Cipras riformaton kabinetin, fut në qeveri “Armiqtë”

Ashtu siç kishte paralajmëruar të hënën kur tha se qeveria e tij ka nevojë për “gjak të ri”, kryeministri grek Aleksis Cipras riformatoi kabinetin e tij qeveritar.

Mirëpo freskimi i qeverisë greke nuk u reflektua në portofolet kryesore.

Në krye të diplomacisë do të jetë sërish, Nikos Kocias, që u shpërblye për punën intensive në dy fronte, marrëveshjen delikate për emrin me Maqedoninë dhe atë ende në zhvillim e sipër me Shqipërinë.

Mbrojtjen Cipras ia besoi edhe këtë herë Panos Kamenosit. Edhe ministria e financave, një tjetër dikaster kyç për Greqinë e sapo dalë nga kriza, iu besua sërish ministrit Euklid Cakalotosit.

Vendimi i Ciprasit për të ndryshuar qeverinë, bëri jo pak bujë në mediat greke, pasi në kabinetin e ri bëjnë pjesë emra që vijnë nga forcat kundërshtare të kryeministrit, si ish-deputetja e Demokracisë së Re Katerina Papakosta dhe Mariliza Ksenojanakopulu, ish-deputetet e PASOK.

Emri më i përfolur është ai i Katerina Papakostas e cila njihej si një ndër armiket më të betuara të kryeministrit, për të cilin thoshte se është një amoral, i mjerë dhe një njeri i mërzitshëm.

Pas publikimit të kabinetit të ri qeveritar reagoi edhe Opozita greke. Demokracia e Re tha se freskimi i vërtetë i qeverisë do të bëhet shtatorin e vitit të ardhshëm nga populli, në zgjedhjet e përgjithshme.

PËRBËRJA E RE E QEVERISË GREKE

Zëvendëskryeministër: Yannis Dragasakis

Ministria e Punëve të Jashtme: Nikos Kotzias

Ministria e Mbrojtjes: Panos Kammenos

Ministria e Financave: Euklid Tsakalotos

Ministria e Brendshme: Aleksandros Haritsis

Ministria e Mbrojtjes Civile: Olga Gerovassilis

Ministria e Ekonomisë dhe Zhvillimit: Yiannis Dragasagis

Ministria e Drejtësisë: Michalis Kalogirou

Ministria e Telekomunikacionit: Nikos Pappas

Ministria e Arsimit dhe Çështjeve Fetare: Kostas Gavroglou

Ministria e Punës dhe Sigurisë Sociale: Efi Achitsoglou

Ministri Alternativ i Solidaritetit Social: Theano Fotiou

Ministria e Shëndetësisë: Andreas Xanthos

Ministria e Rindërtimit Administrativ: Mariliza Xenogiannakopoulou

Ministria e Kulturës dhe Sporteve: Myrsini Zorba

Ministria e Mjedisit dhe Energjisë: Giorgos Stathaki

