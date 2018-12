Fevziu-Ramës: Mos më bërtit mua (Video)

Përballja mes Kryeministrit Edi Rama dhe panelit të gazetarëve në studion e “Opinion”, nuk ka kaluar pa debate me tone të larta e përplasje mes tyre. Madje në një moment, kreu i qeverisë u përplas edhe me drejtuesin e programit, Blendi Fevziu.

Blendi Fevziu: Mos më bërtit mua!

Edi Rama: Po ti po më bërtet…

Blendi Fevziu: Po avash more se po i drejtohesh kameras sikur… jemi këtu.

Blendi Fevziu: Po mirë pra fol, mos më fol mua sikur… Je me ta? Se më the je me ta.

Edi Rama: Po

Blendi Fevziu: Je me studentët? Shko takoi, ke kurajo.

Edi Rama: Po pse bërtet më, pse bërtet…

Blendi Fevziu: Ore mos më trash zërin mua.

Edi Rama: O Fevzi, përse bërtet?

Blendi Fevziu: Pse bërtas unë? Po sepse e fillon vetë ti, nuk intimidon dot 5 veta në studio ti.

Edi Rama: Unë po u them mos i dëgjoni këta, mos dëgjoni pedagogë si Sherif Bundo e Mark Marku, mos dëgjoni analistë e mos dëgjoni kazan. Mos dëgjoni njerëz që ju thonë që të mos dialogosh është virtyt. Mos dëgjoni njerëz që ju thonë që të bllokosh dhe të bësh ultimatume është qytetari, këto janë barbari. Uluni dhe kjo është shumë e thjeshtë. Nuk ka nevojë për përfaqësi të votuara, nuk do të firmosni, do të bisedojmë, do të diskutojmë, unë jam me ju. Dhe po ju them vetëm kaq. Protesta do të mbarojë një ditë, unë do të jem protestues për ta çuar përpara punën e universitetit, në luftë me gjithë këta lloj fantazmash të të kaluarës dhe të të sotmes. Fantazma si Sherif Bundo, e si Mark Marku./tvklan.al