Horoskopi 10 Janar 2019

Dashi – Sot do të ndiheni plot energji dhe do të keni dëshirë të bëni punë për komunitetin. Nëse doni të jetoni në një botë më të mirë, përpiquni të bëni sa më shumë aktivitetet në të mirë të komunitetit që ju rrethon.

Demi – Ka ardhur momenti të mbyllni një marrëveshje shumë të rëndësishme. Fjalët tuaja plot sheqer do të bindin partnerët tuaj në biznes dhe gjithçka do të shkojë sipas pritshmërive. Bëni kujdes në marrëdhënie, pasi do të përballeni me disa telashe.

Binjakët – Vendosja e gjërave në rregull do të jetë primare për ju. Mund të keni një darkë romantike me partnerin tuaj. Bisedat joshëse dhe plot hijeshi do ju kënaqin pa masë. Gjithçka do të jetë e përsosur, shijojeni.

Gaforrja – Sot do të jetë një ditë e shkëlqyer dhe e jashtëzakonshme për ju në punë. Do të negocjoni një marrëveshje të rëndësishme. Aftësitë tuaja të lidershipit do të bien në sy dhe eprorët tuaj do e vlerësojnë shumë këtë fakt.

Luani – Konkurrentët tuaj do të përpiqen të përkeqësojnë reputacionin tuaj. Ata do të prishin imazhin tuaj përpara shumë njerëzve. Ju duhet të jeni të guximshëm për të thënë të kundërtën edhe pse do e keni terrenin e vështirë.

Virgjëresha – Jepuni njerëzve fjalë inkurajuese dhe motivojini ata të arrijnë gjëra të mëdha. Kritikat do ju lëndojnë, por ju vazhdoni me objektivin tuaj.

Peshorja – Sot është një ditë e rëndësishëm për ju dhe do të mësoni shumë nga partneri juaj. Edhe në [punë bashkëpunëtorët dhe partnerët e biznesit do të zgjerojnë bashkëpunimet e tyre dhe ky do të jetë një shans shumë i mirë për të ecur para.

Akrepi – Kjo ka qenë një periudhë disa me peripeci dhe sot gjithçka do të marrë fund. Ju do ti riktheheni normalitetit. Shefi dhe kolegët do të ndryshojnë qëndrimin e gabuar që kishin ndaj jush.

Shigjetari – Shpenzimet e shumta dhe të panevojshme që keni bërë ditët e fundit do ju venë në vështirësi. Kërkoni ndihmë nga një mik i afërt ose do të jeni në telashe të shumta. Ndryshe do të paraqitet mbrëmja, ku do të jetë shumë e gjallë dhe me njerëz të këndshëm.

Bricjapi – Sot nuk jeni në humorin e duhur për të punuar dhe për të dhënë rezultatet e pritura. Presioni në punë do të dëmtojë vetëbesimin tuaj. Mos hiqni dorë nge ëndrrat tuaj. Merrni këshilla nga më të rriturit.

Ujori – Do të kaloni gjithë ditën duke planifikuar të ardhmen. Edhe pse do të haseni me pengesa ju nuk do të hiqni dorë nga ëndërrt tuaj. Koha që do të shpenzoni duke menduar do ju largojë nga realiteti dhe ndoshta nuk do të vlerësoni atë që keni tani.

Peshqit – Fitimi i parave do të jetë qëllimi juaj kryesor sot dhe do të fokusoheni vetën tek financat. Ju do të merrni atë që meritoni, pasi keni punuar shumë për të arritur këtu ku jeni. Mos u dorëzoni./tvklan.al