Horoskopi 15 Korrik 2019

Dashi-Afrimi i eklipsit hënor do t’i bëjë më të ndjeshëm se zakonisht ata që ju rrethojnë, ndaj bëni kujdes me fjalët sidomos gjatë ditëve të para të javës. Përpiquni të mos bëni premtime të cilat mund të mos i mbani, sepse do t’i mërzisni.

Demi-Nuk do të hezitoni për të thënë atë që mendoni gjatë ditëve në vijim dhe ajo që do të thoni mund t’i bëjë shumë mirë, shumë personave. Në të njëjtën kohë do të mërzitë ata që preferojnë që gjërat të mos ndryshojnë.

Binjakët-Në një pikë të ditës do të kuptoni se kompromisi jo vetëm që është i mundur, por është gjithashtu i nevojshëm. Aktiviteti kozmik në shenjë do t’ju inkurajojë që të hapeni tek ata që doni dhe besoni. Dhe ata nuk do t’ju zhgënjejnë.

Gaforrja-Teksa java e re nis, gjëja më e rëndësishme është që të besoni në vete dhe të besoni në gjykimin tuaj. Mos i jepni të tjerëve mundësinë që t’ju tregojnë se çfarë duhet të bëni, në asnjë mënyrë.

Luani-E keni të lehtë për t’i bindur miqtë dhe kolegët që t’ju ndihmojnë, ndaj nëse këto ditë do të keni shumë punë, kërkoni ndihmën e tyre. Nuk ka nevojë të vuani në heshtje, sidomos kur keni kaq shumë njerëz që ju duan dhe ju vlerësojnë.

Virgjëresha-Përgjatë këtyre dy-tre ditëve do të keni përplasje idesh me dikë që punoni. Mos u shqetësoni, në fund do të shihni se produkti nga kjo përplasje do të jetë në të mirë të të gjitha palëve.

Peshorja-Ka shumë mundësi që sot të keni përplasje me dikë, opinionet e të cilit nuk ju pëlqejnë. Mos u zbrapsni. Nëse tregoni shenjën më të vogël të dobësisë, përplasjet do të vijojnë. Ndaj qëndroni të fortë dhe përballuni me atë që nuk jeni dakord.

Akrepi-Këtë javë do ta keni të lehtë për të bindur këdo, thuajse për gjithçka, si miqtë edhe armiqtë. Sigurohuni që të përfitoni, pasi ka mjaft gjëra pozitive rreth e rrotull.

Shigjetari-Duhet të siguroheni se nuk do të mbeteni jashtë nëse marrëveshja që po ju kërkohet të jeni pjesë nuk shkon mirë. Nëse nuk e bëni këtë, atëherë më mirë mos u bëni fare pjesë e saj.

Bricjapi-Duke qenë se nesër në shenjën tuaj ndodh eklipsi hënor, është e rëndësishme që të mos i lini të tjerët që të marrin vendime për ju. Dëgjoni këshillat, por mos u gënjeni nga fjalët që thonë, pasi nuk do të thotë se mund të dinë më shumë se ju.

Ujori-Mund të mos jeni në humor për të dalë e për t’u argëtuar këtë fillim jave, por nuk ka asgjë për t’u shqetësuar. Ajo që ju duhet më shumë momentalisht është hapësirë për mendimet. Është e nevojshme që të jeni si mendërisht ashtu edhe emocionalisht të përgatitur për atë që do të vijë.

Peshqit-Përpiquni që të mos impononi mendimet dhe opinionet tuaja tek të tjerët. Nuk ka rëndësi sa brilante apo të duhura mund të jenë, momentalisht askush nuk do t’i marrë për bazë. Situata është e përkohshme.//tvklan.al