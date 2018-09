Julian Deda jep lajmin e shumëpritur

Listës së gjatë të risive që sjell Tv Klan këtë sezon do t’i bashkëngjitet edhe një tjetër show. Bëhet fjalë për programin “Duplex”.

Është një prej aktorëve që do të jetë pjesë e kastës së humorit ai që ka publikuar një foto nga studio gjigande ku do të zhvillohet programi. Julian Deda na ka treguar se “Duplex” është pothuajse gati dhe shumë shpejt do të jetë në shtëpitë e të gjitha familjeve shqiptare.

Spektakli i humorit do të transmetohet çdo të shtunë në orën 20:05.

Ne mezi po presim të argëtohemi dhe të qeshim me humorin dhe batutat e tyre./tvklan.al