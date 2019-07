Kryeministri i ri i Greqisë nuk humbet kohë, gati krijimi i qeverisë

Kyriakos Mitsotakis është i vendosur që të mos humbasë kohë në krijimin e qeverisë së re greke. Pasi fitoi bindshëm në zgjedhjet e parakohshme parlamentare që u mbajtën një ditë më parë në Greqi, Mitsotakis do të shkojë sot në orën 13:00 në Presidencë për t’u betuar si Kryeministër dhe për të marrë mandatin nga Presidenti Pavlopoulos për formimin e qeverisë.

Më pas do të shkojë në Kryeministri ku do t’i dorëzohet detyra nga Kryeministri në detyrë Alexis Tsipras. Sipas të përditshmes greke “Protothema”, Kyriakos Mitsotakis pritet që gjatë pasdites të shpallë listën e ministrave dhe zv/ministrave. Ndërsa të martën, ministrat e rinj do të bëjnë betimin dhe më pas do të marrin detyrën nëpër Ministritë respektive.

Shtypi grek raporton se Mitsotakis nuk do që të humbasë kohë dhe të nisë sa më shpejt punën. Arsyeja përse do të shpallë që sot listën e ministrave, është se të mërkurën kabineti i ri qeveritar ka planifikuar të mblidhet për herë të parë dhe të ndajnë detyrat sipas prioriteteve.

Demokracia e Re në opozitë e Kyriakos Mitsotakis fitoi zgjedhjet e së dielës përballë partisë SYRIZA të Kryeministrit Tsipras. Ky i fundit, pas shpalljes së rezultatit të zgjedhjeve, pranoi humbjen dhe uroi rivalin për fitoren. /tvklan.al