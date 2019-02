Kuba goditet nga meteori (Video)

Një meteor goditi pasditen e së premtes Kubën perëndimore. Guri hapësinor ra pranë qytetit Viñales, duke mahnitur banorët që arritën ta shihnin me sy të lirë.

Momenti u kap jo vetëm nga njerëzit, por edhe nga sistemi i radarëve atmosferikë, që e filmoi meteorin teksa fluturoi mbi provincën e Pinar del Rio.

Remnants of the meteor over Viñales in western Cuba evident in #Goes16 GLM, Split Window Difference, and Sulfur Dioxide viewshttps://t.co/yQsbCadv4ghttps://t.co/WRmGQbnXPC pic.twitter.com/L4gLjCF4n6

— Brendon (@brendonme) February 1, 2019