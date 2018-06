Nisi festa e futbollit/ 32 ekipe në garë për Kupën e Botës 2018

Publikuar | 20:09

Që prej kësaj të enjte vëmendja e gjithë botës do të zhvendoset Rusi ku për 1 muaj 32 ekipe do të shpalosin festën më të madhe të futbollit.

Në Moskë ngriti siparin Kupa e Botës 2018. Ceremonia hapëse që u zhvillua në stadiumin “Luzhniki”, u pasu nga sfida e parë mes Rusisë dhe Arabisë saudite që u fitua nga Rusia.

Robbie Williams, soprano Aida Garifullina, por edhe ish-futbollisti Ronaldo fenomeni ishin të ftuarit specialë. Rusia ka shpenzuar rreth 20 miliardë dollarë për stadiumet dhe infrastrukturën për këtë eveniment.

Ekipet debutuese në këtë botëror janë Islanda dhe Panamaja. Në 64 ndeshjet e këtij turneu do të përdoret sistemi VAR në ndihmë në gjyqtarëve. Ndeshjet do të luhen në12 stadiume në 11 qytete. 7 prej tyre janë të ndërtuar tërësisht të rinj. Rreth 400 mijë vizitorë do të shkojnë në Rusi për këtë evenimet sipas të dhënave të shoqërive turistike. Kjo kërkon një siguri të lartë për të shmangur problemet aq sa ëhstë vendosur që të mos lejohet asnjë objekt fluturues përqark stadiumeve dhe zonave të tifozëve.

Tv Klan