Parashikimi i motit 3 Dhjetor

Vijon moti i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira të herë pas hershme, më të dendura në rajonin jugor.

Pasditja do të vijojë në të njëjtat kushte atmosferike ku herë pas here do të kete kalime vranësirash nëpër të gjithë territorin, më të dukshme në zonat malore.

Sipas MeteoAlb, temperaturat e ajrit do të rriten lehtë në mëngjes, por mesdita ruan vlera konstante duke luhatur vlerat ditore nga 1°C deri në 21°C.

Era do fryjë e lehtë dhe mesatare, me shpejtësi 28 km në orë nga drejtimi perëndimor duke krijuar në det dallgëzim 3 ballë./tvklan.al