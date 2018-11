Parashikimi i motit 8 Nëntor

Orët e para të ditës vijojnë me vranësira të shpeshta dhe shira të dobët në të gjithë vendin, më të dukshme në veri dhe verilindje.

Pasditja mbetet me vranësira dhe shira në veri, ndërsa pjesa më e madhe e vendit mbetet në kushtet e kthjellimeve me vranësira të shpeshta.

Sipas meteoalb, temperaturat e ajrit ulen në mëngjes por rritje të lehtë sjell mesdita.

Kjo do të bëjë që vlerat ekstremale të variojnë nga 6 në 22°c.

Era do të fryjë e lehtë dhe herë pas here mesatare, me shpejtësi 30 km/h nga drejtimi verior ndërsa në det krijohet dallgëzimi 2 ballë.