Rama: Bashkëpunim mes vendeve të Ballkanit Perëndimor

Idenë e tij të Shengenit Ballkanit, Kryeministri Rama e ka eksportuar dhe në Londër në forumin mbi Ballkanin Perëndimor, organizuar nga Financial Times me temë: “Mundësia e investimit në një rajon me rritje të shpejtë”.

“Unë mendoj që potenciali ynë qëndron te bashkëpunimi dhe ndërveprimi rajonal dhe jam shumë i bindur që, nëse tregohemi të zgjuar e të vendosur në forcimin e bashkëpunimit tonë rajonal dhe nëse hapim një kapitull të ri, thjesht duke e shndërruar këtë historinë dhe politikën obsesive të kufijve në një qasje të re dhe duke krijuar një zonë të re Shengen brenda Ballkanit Perëndimor e duke i transformuar kufijtë nga arsye për grindje e politika të ndezura në pika fluide takimi, pa dyshim do jemi më të hapur ndaj mundësive më të mëdha dhe do mund të eksplorojmë një pjesë të vlefshme të potencialit tonë të paprekur.”

Kreu i qeverise së Shqipërisë flet dhe për ecurinë e reformave në vend, ku veçon atë në sistemin e drejtësisë.

“Në Shqipëri po punojmë fort që të reformojmë sistemin e drejtësisë, në mënyrë që vendi të ketë një pozitë më të fortë për t’i ofruar jo vetëm qytetarëve tanë, por edhe investitorëve, garancitë maksimale, si dhe produktivitetin maksimal në investimet e tyre.”

Rama në fjalën e tij, në panelin ku ishte në krah të kryeministrit të Maqedonisë së Veriut, dy vende që presin çeljen e negociatave të anëtarësimit në BE, nuk i shmangu batutat dhe për daljen e Britanisë nga ky union.

“Është një ndjesi shumë e mirë të vish nga Ballkani tek një vend i ri i Ballkanit Perëndimor, siç është Britania dhe është ndjesi po ashtu shumë e mirë të jesh pjesë e kësaj platforme kaq prestigjioze sa e juaja, për të folur për veten dhe rajonin tonë.”

Sektori i turizmit sipas Ramës është sektori që ka më shumë potencial për zhvillimin ekonomik të vendit.

