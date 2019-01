Rihanna sjell Shën Valentinin

Transparencë, fjongo provokative dhe zemra të kadifta për të mbuluar pjesët intime. Në këtë mënyrë Rihanna ka sjellë para kohe Shën Valentinin.

Me ngjyrën e dashurisë, me elementë romantikë të ndërthurur me trasgresion, popstar-ja ka prezantuar koleksionin e veshjeve intime për festën e të dashuruarve.

Përtej çdo steriotipi të femrave perfekte, këngëtarja prezanton një grua të fuqishme, tek e cila trupi nuk është vetëm mekanizmi qendror i bukurisë, por edhe autetiticet.

E bukura ka forma të ndryshme ndaj dhe Rihanna zgjedh modele të kolme dhe deri në mbipeshë për të prezantuar koleksionet e saj.

