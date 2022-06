Stop – Emisioni 24 Qershor 2022 (Sezoni 7)

21:03 24/06/2022

Stop Tv Klan | Një format satiro-investigativ nga Saimir Kodra & Gentian Zenelaj.

Stop/ Klipi i vëllezërve korçarë, batutat dhe këngët e VIP-ave të ftuar

Në eventin e organizuar nga vëllezërit Prifti për videoklipin e tyre të ri, mori pjesë edhe emisioni “Stop”. Personazhe të ftuar VIP bënë batuta e kënduan këngët e tyre të preferuara për mikrofonin tonë.Irma Libohova, Mariza Ikonomi e shumë personazhe të tjerë ishin disa prej atyre, që u argëtuan në festë e po kështu sjellin argëtim për audiencën e “Stop”.

Stop/ Kombinat-denoncimi: Diploma e lista e notave me mbiemra të ndryshëm

Denoncimi i radhës në Stop është për shkollën e mesme “Myslym Keta”, në Kombinat.Mirela Xara, thotë se kanjë problem me shkollën, ku dikur ka mbaruar gjimnazin. Me këtë identitet Mirela ka përfunduar shkollën e mesme, shkollën e lartë dhe ka edhe gjithë dokumentat e identifikimit. Një ditë Mirela shkon të marrë listën e notave të gjimnazit, pasi kërkon të shkojë në Gjermani, por aty figuron si Mirela Cara. Pra, e njëjta shkollë i ka dhënë kartonin e diplomës dhe listën e notave me dy mbiemra të ndryshëm.

Stop/ I ngaterroi mbiemrin në listën e notave, gjimnazi i tregon derën e gjykatës

Mirela Xara nuk ka mundur ta zgjidhë dot problemin e ngatërrimi të mbiemrit të saj në shkollën e mesme “Myslym Keta” në Kombinat. Edhe interesimit të gazetares së emisionit “Stop”,në këtë gjimnaz i japin të njejtën përgjigje “shko në gjyq”. Për këtë rast vemë në dijeni Drejtorine Arsimore Tiranë.

Zyrtari i kësaj strukture, Sulejman Keta, thotë, se gabimet e bëra nga shkolla, nuk mund të korrigjohen pa një vendim gjykate.