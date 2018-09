Vuan nga zemra prej 14 vitesh, mjekja i refuzon të moshuarës ilaçin (video)

Blerina Ferrollai denoncoi në emisionin “Stop” një problem që ka hasur me mjeken e familjes. E ëma e saj, Lavdie Ferollai vuan nga zemra prej 14 vjetësh, por mjekja nuk i jep medikamentin e quajtur “Xarelto”, të cilin ia ka rekomanduar kardiologu dhe neurologu në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Tiranë.

“Diagnoza është defibrilacion arterial kronik. Për këtë problem ne kemi 5 muaj që sorrollatemi për të marrë mjekimin e “Xareltos”. Ka filluar kalvari i mundimeve që në momentin që i ka rënë glicemia. Neurologu e sugjeron si mjekim që mund të mbulojë problematikën e saj për shëndetin”, u shpreh denoncuesja.



Specialistët thanë se zonja Lavdie Ferrollai duhet të marrë medikamentin “Xarelto”, por mjekja e familjes Liliana Çaushaj thotë se nuk e ka në listën e rimbursimit.

Kamera e fshehtë e emisionit “Stop” provon deklaratat e neurologut dhe kardiloges së zonjës Lavdie me zë dhe figurë.

Neurologu

Qytetarja – Për sëmundjen që ka ajo, e meriton këtë ilaç?

Neurologu – Po ,po, po… pyete për herë të dytë, “Xarelto” i takon.

Qytetarja – Nuk ia japin.

Neurologu – Çfarë të duhet nga unë, thuaji atyre… neurologut të rrethit, mjekut të familjes, çfarë të duash nga doktori.

Qytetarja – Mua më intereson vetëm fjala jote.

Neurologu – Fjala ime është, që kudo, që të shkosh..

Qytetarja – E meriton.

Neurologu – Po dhe s’ka njeri që të dali mbi fjalën time.

Qytetarja – Nëse unë e ndjek…

Neurologu – Mund ta ndjekësh kudo, kudo në të gjitha hallkat.

Qytetarja – Edhe në gjyq mund ta hedh?

Neurologu – Ta hedhësh në gjyq, patjetër!

Kardiologia – Këtë diagnozë, që ka mami është paciente e të dyve.

Qytetarja – Po!

Kardiologia – Dhe e kardiologut dhe e neurologut. Nëqoftëse ata japin ok, që duhet të marri “Xarelto”, kjo merr…e mjeku i familjes është i detyruar në bazë të konsultave të atyre, kardiologut dhe neurologut.

Ti më shumë e merr tani “Xarelton” nga neurologu sesa nga kardiologu. Fjala jonë është vërtetuar vetëm me këtë letër zonjë!

Dhe përderisa ne kemi shkruajtur këtë në Maj, nuk kemi ç’të themi tjetër.

Por pavarësisht rekomandimit të shkruar nga specialistët, mjekja e familjes në Qendrën Spitalore Sukth kundërshton rimbursimin e medikamentit.

Gjithë ngërçi është tek përcaktimi i diagnozës, defibrilacion arterial kronik apo defibrilacion arterial jo valvular.

“Mami im ka diagnozën defibrilacion arterial kronik, ndërkohë që sipas listës së rimbursimit të barnave, thuhet që “Xarelton” e përfitojnë të sëmurët që kanë defribilacion arterial jo valvular. Ata kanë AVC, strok dhe HPA, ndërkohë që edhe mami im ka të njëjtat simptoma. Nuk e di pse nuk ia japin dhe mamit tim “Xarelton”. Prandaj i jam drejtuar emisionit ‘Stop’, se si mami im ka shumë njerëz që e vuajnë këtë gjë”, shpjegoi Blerina Ferrollai.

Ndërsa e ëma kërkoi ndihmë nga shteti, duke thënë: “Ju lutem, na ndihmoni!”.

Ndaj dhe gazetarja e emisionit “Stop” iu drejtua Qendrës Spitalore Sukth për të komunikuar me mjeken e familjes Liliana Çaushaj, e cila nuk dha asnjë përgjigje konkrete.

“Mund ta sqaroni me drejtorin e qendrës, që ka qenë mjek dhe përpara meje. Ka rregulla që unë nuk mund ta jap. Ne kemi kontratë dhe i përmbahemi kontratës”, tha mjekja Çaushaj.

Ndërsa drejtori i Qendrës Spitalore Sukth, Mirjan Beu shpjegoi: “Në Maj ka ardhur protokolli i ri i përdorimit të ‘Xareltos’. Duhet të plotësojë 3 kritere: AVC, diabeti dhe IKG. Realisht kjo i plotëson 3 pikat. Do i japin dhe defibrilacion arterial jo valvular me konsultë, jo kronik, me dëmtim. Që ta përfitosh këtë lloj mjekimi duhen vetëm këto dy diagnoza”.

Për pasojë, zonja duhet t’i drejtohet farmacisë për ta blerë medikamentin që e mban në jetë, me mbi 8 600 Lekë të reja.

Qytetarja – Interesohem për “Xarelto” 20mg.

Farmacisti – Çfarë… “Xarelto”?

Qytetarja – Po! 20. Sa kushton?

Farmacisti – 86 mijë e 700 Lekë.

Qytetarja – Po….20, 40, 60, 80, 100. Mirupafshim! Faleminderit!

E moshuara u shpreh: “Me 10 000 Lekë pension, mua nuk më del as për ilaçe, as për të ngrënë e as për të pirë. Ju lutem më ndihmoni!”

Moderatorët e emisionit “Stop” bën apel për rishqyrtimin e rimbursimit të barnave, pasi pensionistët nuk mund t’i përballojnë këto medikamente me pensionin e tyre./tvklan.al