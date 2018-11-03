ZONE E LIRE – EMISIONI 633

Emision: 02.11.2018
Publikuar | 03:14 03/11/2018

Të ftuar:

Lulzim Basha!

Zekthi dhe Çurri: Si ta lexojme Lul Bashen?

Bujar Alimani: Filmi “Grand Prix” ne Varshave!

Nozge dhe Viku: Hip hop strongz ne Zone e Lire!

Sotiri: Maratonomaku yne 73 vjecare mbylli dhe Siciline!

Strip mbi tub!

Kategori
ZONE E LIRE
0 Komente

Përgjigju

*

*

Emisione