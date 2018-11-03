ZONE E LIRE – EMISIONI 633

Të ftuar:
Lulzim Basha!
Zekthi dhe Çurri: Si ta lexojme Lul Bashen?
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Sotiri: Maratonomaku yne 73 vjecare mbylli dhe Siciline!
Strip mbi tub!
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