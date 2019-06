12 të arrestuar për sulmin në KZAZ në Dibër, 39 në kërkim

Policia e Dibrës ka arrestuar 12 persona për aktet e dhunshme të shënuara mbrëmjen e së premtes në KZAZ nr.19 në këtë qytet. Kurse 39 persona të tjërë janë shpallur në kërkim pas sulmit me bomba molotov dhe kapsolla drejt KZAZ nr.19 që ndodhet në palestrën e shkollës “Nazmi Rushiti”.

Personat e proceduar penalisht akuzohen për shkatërrim të pronës me zjarr, kundërshtim të policisë dhe dëmtim me dashje i materialeve zgjedhore.

Protestuesit tentuan të hynin në ambientet e brendshme të KZAZ, por nuk u lejuan nga policia, pasi këta të fundit përdorën gaz lotësjellës.

Njoftimi i Policisë së Dibrës:

Policia e Dibrës ka arrestuar 12 persona, 39 të tjerë janë shpallur në kërkim, si të dyshuar për sulmin ndaj KZAZ nr. 19, në qytetin e Peshkopisë

Arrestimi i tyre u bë pasi më datë 28 Qershor 2019 rreth orës 21.00, këta shtetas në bashkëpunim me njëri-tjetrin dhe me persona të tjerë, janë grumbulluar pranë KZAZ Nr. 19, e cila ndodhet në ambientet e palestrës së shkollës “Nazmi Rushiti” në qytetin e Peshkopisë.

Protestuesit kanë përdorur sende të forta, kapsolla dhe bomba molotov në drejtim të KZAZ-s, si dhe në drejtim të punonjësve të Policisë që ishin të vendosur me shërbim.

Policia ka arrestuar në flagrancë 12 shtetas, konkretisht:

• K.U., 29 vjeç, banues në fshatin Pollazhan

• M.Gj, 29 vjeç, banues në fshatin Ushtelenxë

• A.K, 55 vjeç, banues në fshatin Kandërr

• F. V., 54 vjeç, banues në Peshkopi

• A. K., 23 vjeç, banues në fshatin Kandër

• E.K., 25 vjeç, banues në fshatin Kandër

• J. K., 31 vjeç, banues në fshatin Kandër

• I. K., 52 vjeç , banues në fshatin Kandër

• O. Z., 32 vjeç, banues në fshatin Ushtelenxë

• E. B., 32 vjeç, banues në fshatin Kandër

• L.Z., 42 vjeç, banues në fshatin Ushtelenxë

• A. B., 61 vjeç, banues në fshatin Rashnapojë.

Për këtë ngjarje, janë shpallur në kërkim edhe 39 shtetas të tjerë .

Materialet procedurale në ngarkim të autorëve të sulmit i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës Parë Dibër, për veprat penale: ‘’Shkatërrimi i pronës me zjarr’’, ’’Kundërshtimi me dhune i punonjësve të policisë rendit publik’’ dhe ‘’Dëmtimi me dashje i materialit zgjedhor”, parashikuar nga neni 151/2, dënimi nga 5 deri në 15 vjet, Neni 236/2 dënimi me gjobë, ose burg deri në 7 vjet dhe Neni 326/a dënimi me burg nga 6 muaj deri ne 5 vjet.

Policia e Dibrës nën drejtimin e Prokurorisë po vijon veprimet për të zbardhur rolin dhe aktivitetin e tyre apo personave të tjerë të implikuar.

Policia e Shtetit siguron qytetarët se është tërësisht e angazhuar dhe ka marrë të gjitha masat për të garantuar procesin zgjedhor, duke goditur me ashpërsinë e forcës së ligjit çdo individ që përfshihet në aktivitet kriminal. /tvklan.al