Aksident tragjik në “Rrugën e Kombit”

Dy të vdekur dhe tre të plagosur është bilanci tragjik i një aksidenti të ndodhur këtë të premte në Rrugën e Kombit. Burime zyrtare të policisë thonë se ngjarja ndodhi rreth orës 15:00, në autostradën Milot-Rrëshen, në vendin e quajtur Fang.

Në aksident u përfshinë dy automjete, një Volkswagen me targë AA943NP me drejtues 63-vjeçarin me iniciale J.S., banues në Fushë Arrëz dhe një makinë Benz me targë AA182TY, me drejtues 52-vjeçarin M.K. banues në Has.

Për pasojë viktima kanë mbetur dy shoferët e makinave, ndërsa të plagosur kanë mbetur 3 pasagjeret që ndodheshin në makinën Benz.

Dy prej tyre, N.K. dhe F.K., të cilat janë në gjendje më të rëndë, po transportohen në Spitalin e Traumës në Tiranë me helikopter, ndërsa e plagosura tjetër, L.D., po transportohet me ambulancë po në Tiranë.

Ndërkohë, në vendin e ngjarjes, grupi hetimor nën drejtimin e Prokurorisë vazhdojnë hetimet për zbardhjen e plotë të shkaqeve të aksidentit./tvklan.al