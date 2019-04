Analiza e Abraham Alechenu

Java e 31 e Superligës i ka ende të hapura llogaritë e klubeve që luftojnë për mbijetesën dhe atyre që kërkojnë daljen në Europë.

Tirana dhe Luftëtari janë ende të kërcënuara, veçanërisht bardheblutë. Por ish-lojtari i Tiranës, Arbaham Alechenu shpreh bindjen se kjo skuadër do t’ia dalë.

“Besoj se Tirana do të qëndrojë, ka forcë grupi”.

Teksa duket se Partizani i ka mbyllur llogaritë për titullin, në garë për vendet europiane janë disa skuadra.

Katër herë kampion Shqipërie, dy me Tiranën, një me Dinamon dhe një me Elbasanin, 2 herë fitues i Superkupës, futbolli i luajtur vazhdon t’i mungojë.

Tashmë Abraham Alechenu menaxhon disa futbollistë në Superligë.

