Ariana Grande nën akuzë

25 milionë klikime në vetëm 2 ditë. “7 Rings”, kënga më e re e Ariana Grande, u pëlqye menjëherë sa u publikua. Por pavarësisht suksesit është aluduar se kënga e 25-vjeçares është e vjedhur.

Ka qenë reperja Princess Nokia që ka bërë akuzën, duke pretenduar se Ariana ka vjedhur këngën që ajo ka publikuar në 2017. Me anë të një video ajo ka zbuluar ngjashmërinë midis dy këngëve, duke i vënë në sfond.

Princess Nokia është një repere nga New York-u, me disa projekte të suksesshme, ndër to edhe “Mine” për të cilën akuzon këngëtaren e njohur. Por pavarësisht akuzave që ka marrë, Ariana Grande ende nuk ka reaguar.

