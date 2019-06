Basha: Kthimi në normalitet politik kalon nga dhomat e burgut

Kreu i opozitës Lulzim Basha foli në një deklaratë për mediat lidhur me shtytjen e vendimit për çeljen e ngociatave për në fund të Tetorit për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Basha tha se :Këtë herë kthimi në normalitetin politik, kalon nga dhomat e burgut për politikanët e lidhur me krimin dhe politikanët e korruptuar”.

Sipas kryedemokratit, ky lajm pritej nga BE dhe negociatat do ishin hapur nëse qeveria nuk do ishte e korruptuar.

“Korrupsioni dhe krimi i Edi Ramës është arsyeja e vetme pse na janë mbyllur dyert e Europës. Sot, Shqipërisë iu mohua për të tretën herë, nën qeverisjen Rama, hapja e negociatave për anëtarësim me BE. Edhe pse i pritshëm është një lajm i hidhur për ne shqiptarët, që, edhe 30 vjet pas rënies së komunizmit, vazhdojmë të mbetemi vendi më i izoluar nga Europa. Edhe më i rëndë është fakti se, më shumë se një refuzim i përkohshëm i negociatave, sot, ne shqiptarëve, po na vihet në dyshim aftësia për të përqafuar dhe jetuar sipas standardeve dhe vlerave europiane. Negociatat sot do të ishin hapur, nëse Shqipëria nuk do të kishte qeverinë më të korruptuar në Europë, nëse Shqipëria nuk do të ishte zonë e lirë e drogës dhe e krimit. Mos dëgjoni helmin anti-europian që përhap Edi Rama duke ju thënë se Europianët janë racistë, se europianët nuk na duan

Sipas Bashës, europianët nuk kanë frikë nga shqiptarët por droga.

“Europianët nuk kanë frikë nga shqiptarët. Ata kanë frikë nga droga. Europianët nuk duan të mbajnë larg shqiptarë. Ata duan të mbajnë larg qeveritarët e korruptuar. Sikur Shqipëria të mos ishte kanabizuar, sikur Shqipëria të mos ishte qendër e drogës, sot do të ishim duke negociuar.Sikur Saimir Tahirët, Elvis Roshët, Vangjush Dakot, Damian Gjiknurët të ishin në burg dhe jo të lirë dhe në majat e politikës, ne do të ishim duke negociuar. Sikur drejtorët dhe burokratët t’u shërbenin njerëzve, në vend që të vidhnin vota për partinë, do të ishim duke negociuar.Sikur në vend të fasadave, të kishim ndërtuar porte dhe rrugë, do të ishim duke negociuar.Sikur në bregdet të ishin duke investuar kompanitë europiane dhe jo oligarkët grabitqarë dhe kriminelët që pastrojnë paratë e drogës, do të ishim duke negociuar”.

Kreu i opozitës deklaroi se përgjegjës për refuzimin e vazhdueshëm ndaj Shqipërisë është kryeministri Rama.

“Mbi të gjitha, sikur të kishim zgjedhje të lira, sot do ishim duke negociuar. Liria e popullit për të zgjedhur qeverinë që do, është burimi i lirive politike dhe demokracisë europiane. Fatkeqësisht, Shqipëria sot është shumë larg këtij standardi themelor europian. Mos u gënjeni nga propaganda e tij. Ka vetëm një përgjegjës për refuzimin e vazhdueshëm ndaj Shqipërisë: Është qeveria dhe Edi Rama. Ka vetëm një arsye pse na janë mbyllur dyert e Europës: korrupsioni dhe krimi”.

Negociatat sot do të ishin hapur, nëse Shqipëria nuk do të kishte qeverinë më të korruptuar në Europë, nëse Shqipëria nuk do të ishte zonë e lirë e drogës dhe e krimit”./tvklan.al