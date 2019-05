Basha: Në këto orë vendoset fati i 15 viteve të ardhshme

Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha u bëri thirrje të gjithë qytetarëve të bashkohen në protestën e nesërme të opozitës, pasi sipas tij, në këto orë do të vendoset fati i Shqipërisë për 15 vitetet e ardhshme.

“Pak orë na ndajnë nga protesta e nesërme, në këto orë kritike për demokracinë, në këto orë kur do të vendoset fati i 15 viteve të ardhshme, i fëmijëve tanë, i të gjithë shqiptarëve, le të bashkojmë zemrat dhe mendjet, le t’i shtrijmë dorën njëri-tjetrit, pavarësisht bindjeve politike, le të çlirojmë Shqipërinë nga zgjedha e krimit, të djathë dhe të majtë le të derdhemi nesër në orën 18:30 në shesh, në betejën vendimtare për liri, demokraci, për Shqipërinë si gjithë Europa. Ndani orë nga mbrëmja juaj nesër që të mos ndani mjerim, dhimbje për dekadat që vijnë. Bashkohuni me ne!”

Basha foli para protestuesve të mbledhur para Drejtorisë së Policisë së Tiranës, ku kërkojnë lirimin e të gjithë të shoqëruarve dhe arrestuarve për dhunë në protestën e mbrëmshme të opozitës.

Kryedemokrati tha se shqiptarët nuk ndalen para dhunës dhe se “junta e Edi Ramës i ka ditët e numëruara.”

“Vetëm pak orë më parë e gjithë qendra e Tiranë, rrugët e sheshet, shtëpitë e tiranasve u mbushën nga dozat luftarake të gazit helmues dhe gazit lotsjellës, që ishte akti kriminal, me të cilin kjo juntë kriminale u përgjigjet aspiratës së shqiptarëve për liri e demokraci. E kanë të kotë. Populli, opozita, shqiptarët nuk ndalen. Javë pas jave e muaj pas muaji, që nga dita kur Edi Rama e mori pushtetin me bandën e krimit është asgjësuar çdo institucion. Parlamenti ishte i pari që ra. Në ato karrige ulen sot figurina që janë zgjedhur me gishtat, duart, mendjet e krimit dhe jo me votën e lirë të shqiptarëve. Ata nuk përfaqësojnë as demokratët, as socialistët, por faqen e zezë, llumin që e ka marrë peng këtë vend.

E gjithë Shqipëria e bashkuar kundër një grushti horrash që përmes një grushti shteti kanë instaluar juntën në vend. Junta i ka orët e numëruara, Maduro i Ballkanit i ka orët e numëruara. Skenari i dhunës që vuri dje në lëvizje me kriminelë të veshur me uniformë, me kriminelë të tjerë të infiltruar në turmën e protestuesve paqësorë, skenari i shërbeu Ramës vetëm për të treguar para botës se i vetmi i interesuar për dhunë është kreu i Juntës”, tha Basha. /tvklan.al