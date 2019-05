Drejtor dhe nëpunës në Bashki, por ndjekin Masterin në Tiranë (Video)

Emisioni “Stop” në Tv Klan ka marrë denoncime se dy punonjës të Bashkisë së Kolonjës, krahas punës ndjekin njëkohësisht me kohë të plotë edhe studimet Master në Tiranë. Rasti konkret është për Igli Radomin, drejtor i Ndërmarrjes së Ujësjellës-Kanalizimeve në Kolonjë dhe për Anjeza Koninin, specialiste në Bashkinë e Kolonjës në sektorin për mbrojtjen e fëmijëve. Dy punonjësit ndjekin studimet Master në Tiranë, njëri në Universitetin Polis dhe tjetrin në Universitetin Europian të Tiranës.

Emisioni “Stop” u interesua pranë këtyre dy Universiteteve dhe të dyja institucionet arsimore konfirmuan me shkresë zyrtare se dy nëpunësit e Bashkisë së Kolonjës janë studentë të tyre. Igli Radomi dhe Anjeza Konini ndjekin studimet tre herë në javë. Për të shkuar nga Kolonja në Tiranë duhet të paktën 4 orë udhëtim. Pyetja është si ndjekin studimet dhe punojnë njëkohësisht?

Gazetarja e emisionit “Stop” udhëtoi për 4 orë drejt Kolonjës. Aty u interesua pranë Ndërmarrjes së Ujësjellës-Kanalizimeve dhe i thanë se drejtori i ujësjellësit është në takim me kryetarin e Bashkisë, ndërkohë që ky i fundit ishte në Elbasan!

Punonjësi: S’jam sot, jam në një takim me kryetarin e bashkisë thotë, nesër!

Bashkia Kolonjë

Gazetarja: Ku është kryetari?

Punonjësi: Kryetari në Elbasan.

Më pas gazetarja u interesua pranë Bashkisë së Kolonjës, aty ku punon specialistja Anjeza Konini. Për Anjezën thanë se është në trajnim 3 ditor.

Gazetarja: Anjeza Konini?

Punonjësja: Anjeza është në trajnim, në Tiranë 3 ditor.

Gaetarja: 3-ditor, të mërkurë, të enjte, të premte?

Punonjësja: Po!

Kurse nënkryetari i Bashkisë së Kolonjës, Jorgji Qiriazi tha për mikrofonin e emisionit “Stop” se nuk ka dijeni që këta dy punonjës ndjekin studimet Master. Ai pranoi se drejtori Igli Radomi dhe specialistja Anjeza Konini kanë marrë leje, por sipas tij u janë dhënë për arsye familjare apo probleme shëndetësore.

Nënkryetari i Bashkisë Kolonjë, Jorgji Qiriazi: Është e vërtetë që dy punonjësit që përmendët janë punonjës të Bashkisë së Kolonjës . Njëri është në rolin e administratorit të Sh.a Ujësjellës Kanalizimeve Kolonjë. Punonjësja tjetër Anjeza Konini është punonjësja jonë në seksionin e ndihmës ekonomike në sektorin për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Për këtë që ju thoni, nëse këta vijojnë një Master profesional a shkencor me kohë të plotë, unë personalisht nuk di gjë. Në dijeninë time dhe në diskutimet që kemi bërë nuk kam dijeni nëse këta vazhdojnë apo jo një Master. Në cilësinë e nënkryetarit po dhe në bashkëpunim me kryetarin unë di që këta punonjës vijojnë punën rregullisht. Për arsye personale, familjare, shëndetësore, përveç lejes së zakonshme ka qëlluar që ne mund të kemi dhënë edhe leje provizore, jo për Master ose ndonjë punë tjetër personale, por thjesht për probleme familjare, shëndetësore. Ajo që unë di të them është që nuk kemi dijeni nëse këta ndjekin një Master me kohë të plotë sikurse ju thoni.

Kurse avokatja Eda Grimçi shpjegon se dy nëpunësit nuk mund të jenë në këto pozicione pa pasur fillimisht Master. Nga ana tjetër, është e pamundur që punëdhënësi të mos e dijë një gjë të tillë. Si konkluzion jemi në kushtet e shpërdorimit të detyrës nga drejtuesi i institucionit.

Avokatja Eda Grimçi: Një punonjës i cili ka statusin e drejtorit, pra qenka pa Master. Sepse është kriter që për të pasur një pozicion të tillë në administratë shtetërore, sidomos në pozicionin e drejtorit, në asnjë rast nuk mund të jetë një punonjës i cili nuk ka minimalisht të dyja nivelet e arsimit, pra Bachelor dhe Master. Dy punonjës të administratës shtetërore marrin dy apo tre herë në javë leje për çështje private, personale apo shëndetësore dhe frekuentojnë universitetin me kohë të plotë. Ne kemi një VKM të posaçme e cila në rastet e dhënies së diplomës, Doktoraturës merren 10 ditë leje nga punëdhënësi për të vajtur dhe për të ushtruar këtë të drejtë. Nuk ka në asnjë rast asnjë bazë ligjore apo VKM për ata që ndjekin studimet Master me kohë të plotë të cilët janë të punësuar në administratë dhe ndërkohë lenë punën e tyre pa bërë duke u paguar me kohë të plotë dhe vazhdojnë ndjekin shkollën. Kjo është e pamundur. Këtu jemi në kushtet e shpërdorimit të detyrës nga ana e punëdhënësit, i cili është në dijeni të plotë se është e pamundur që punëdhënësi të mos jetë në dijeni të këtij fakti, duke u dhënë leje për çështje personale tre ditë të plotë në javë që këta të ndjekin studimet. /tvklan.al