Fabregas pritet të kalojë te Monaco

Cesc Fabregas do të largohet nga Chelsea për t’iu bashkua Monaco. Zyrtarisht nuk ka anjë konfrimim, por sipas gazetës “Marca”, gjithçka pritet të mbyllet javën e ardhshme. Mesfushori spanjoll thuhet se do të firmosë një kontratë 2-vjeçare me Monaco me mundësi zgjatje edhe për 1 vit tjetër. Cesc Fabregas më parë është aktivizuar edhe me Arsenal dhe Barcelona.

Inter është gati të afrojë Diego Godin, i cili është në fund të kontratës me Atletico Madrid. Për mbrojtësin uruguajan duhet vetëm paga për ta bindur dhe mundësia është një marrëveshje 2 sezone dhe një i tretë si opsion. Trajneri i Ateltico Madrid, Diego Simeone tha se do të gjendet një zgjidhje e mirë për të gjitha palët.

