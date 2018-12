Gjoka: Na u mohua penalltia

Kamza ka një ndeshje të vështirë të dielën në fushën e Laçit. Pikët janë të domosdoshme për situatën që ndodhet ekipi, por kjo sipas trajnerit Ernest Gjoka nuk arrihet pa kthyer qetësinë te grupi i lojtarëve.

“Të kërkojmë dhe të gjejmë qetësinë, situata që ndodhemi nuk është e mirë, por nëse nuk gjejmë qetësinë do të vazhdojmë të jemi në ujëra të turbullta”.

Ernest Gjoka e nisi punën të Kamza me humbje ndaj Kukësit në shtëpi. Për të kjo ndeshje mund të kishte shkuar ndryshe, nëse do të akordohej penalltia kur rezultati ishte ende 0-0.

“Shpresoj që të këtë javë të marrim atë që prodhojmë në fushë, të mos kemi ndikime anësore, sepse do të na vijë keq, sepse edhe ndeshja e kaluar me Kukësin kishte një penallti për ne. Ndoshta pas asaj penalltie do të ishte diçka tjetër në fushë”. Kamza pas 14 ndeshjesh në këtë kampionat ka vetëm 8 pikë.

