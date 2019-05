Konfirmohet fitorja e Stevo Pendarovskit

KSHZ-ja ka shpallur zyrtarisht fitues të zgjedhjeve të gjashta presidenciale, kandidatin e koalicionit qeveritar Stevo Pendarovskin. Me fjalimin tradicional në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut, Pendarovski nesër fillon mandatin e tij pesëvjeçar.

Me 435.656 vota, KSHZ-ja edhe zyrtarisht ka konfirmuar fitoren e Stevo Pendarovskit në Zgjedhjet Presidenciale që u mbajtën më 21 Prill dhe 5 Maj në Maqedoninë e Veriut. Me disa paqartësi dhe debate nëse është respektuar Ligji I gjuhëve dhe nëse çertifikata që iu nda Pendarovskit nga ana e KSHZ-së është në dy gjuhë, filloi seanca. Anëtari I KSHZ-së Enver Saliu këtë pyetje ia drejtojë Kryetarit të këtij Komisioni Oliver Derkovski.

Enver Sali, anëtar i KSHZ-së : Të tregoni nëse Certifikata do të jetë në dy gjuhë, ose vetëm në maqedonishte.

Oliver Derkovski, kryetar i Kshz-së : Certifikata e Presidentit do të jetë konform dispozitave pozitive ligjore.



Presidenti i sapozgjedhur Stevo Pendarovski theksoi se ndjehet i kënaqur që të gjithë pjesëmarrësit në garën presidenciale kanë pranuar rezultatet zgjedhore dhe kjo, sipas tij, tregon pjekurinë e vendit. Të punësuarit në kabinetin presidencial nuk do ti nënshtrohen revanshizmit politik, kurse ai që ka gabuar para ligjit do të përgjigjet- tha Pendarovski duke shtuar se në konsultim me ekipin e tij juridik në afat sa më të shkurtër do t`i nënshkruajë ligjet, të cilat presidenti i deritashëm Ivanov kishte refuzuar ti dekretojë.

Stevo Pendarovski, presidenti i ri i RMV-së: Në afat sa më të shkurtër, gjatë javës së ardhshme, që nga e hëna, do ta bëjë ekipimin e ekipit tim juridik, ngase nuk dua të nënshkruaj ligje që nuk i dijë. Supozoj se do të dekretohen qysh në ditët e para të hyrjes sime në kabinetin presidencial.

Konform ingerencave presidenciale, Pendarovski ka theksuar se plotësisht do t’i përkushtohet reformimit të shërbimeve të intelegjencës, ku , siç tha, në të kaluarën, pikërisht këto shërbime kanë qenë arsye për kriza të thella politike në Maqedoni.

Stevo Pendarovski: Kam për qëllim të jem pjesëmarrës në reformat e thella të shërbimeve të sigurisë, për shkak se segmente të rëndësishme të këtyre shërbimeve ende nuk janë të reformuara.

Presidenti i posazgjedhur Stevo Pendarovski nesër në mesditë në Kuvend, do ta bëjë betimin solemn, kurse më pas do të drejtohet në vilën presidenciale ku do të pritet nga presidenti i deritashëm Gjorge Ivanov. Në inaugurimin e presidentit të ri do të marrin pjesë presidentë e zyrtarë të lartë të më shumë shteteve, në mesin e të cilëve edhe presidenti i Shqipërisë, Ilir Meta, i Kosovës, Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë, Aleksandar Vuçiç.

Tv Klan