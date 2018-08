Korrigjimi i kufijve, jo pjesë e dialogut me Serbinë

Rishikimi i kufijve nuk do të shtrohet për diskutim në dialogun e Brukselit mes Prishtinës dhe Beogradit. Këtë e konfirmoi Kryeministri kosovar Ramush Haradinaj pas takimit të zhvilluar paradite me Presidentin Hashim Thaçi dhe kreun e Kuvendit Kadri Veseli.

“Procesi i dialogut nuk nënkupton diskutim të kufijve e as territorit të Kosovës.

Edhe Presidenti i vendit shprehu qëndrimin e tij se respekton territorin, sovranitetin dhe integritetin e vendit dhe nuk pranon me u diskutue territori i vendit”. Haradinaj tha se një nga kushtet e dialogut me Serbinë, që do të përcaktohen nga pala kosovare do të jetë njohja reciproke. Prej më shumë se një muaji ka shkaktuar debate në të dy vendet, deklarata e Presidentit kosovar Hashim Thaçi për korrigjim kufijsh dhe bashkangjitje në territorin e Kosovës të Preshevës, Medvegjes dhe Bujanovcit.

Deklarata u interpretua si shkëmbim territoresh mes Kosovës dhe Serbisë. Të mërkurën, partitë opozitare në Kosovë dorëzuan kërkesën për seancë të jashtëzakonshme më 4 Shtator, për të votuar një rezolutë që e ndalon Presidentin Thaçi të shtrojë për diskutim rishikimin e kufijve. Takimi i radhës në Bruksel mes Presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe homologut të tij serb, Aleksandar Vuçiç është paraparë të zhvillohet më 7 Shtator.

