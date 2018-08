Kukësi e nisi me barazim kampionatin. Ndeshja me Laçin përfundoi me rezultatin 1 – 1. Pa gola u mbyll sfida mes Teutës – Flamurtarit.

Ky takim i dha fund javës së parë të Superligës.

Kampionati nisi me probleme, pasi në ndeshjen hapëse Skënderbeu – Partizani u shkaktuan trazira nga tifozët.

Tv Klan