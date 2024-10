Opozita nuk lejohet në Parlament, përplaset me Gardën dhe deputetët socialistë (Të gjitha zhvillimet)

Kuvendi mblidhet ditën e sotme pa 24 deputetë të opozitës, të cilët janë përjashtuar për kaosin dhe veprimet e dhunshme të kryera gjatë seancës plenare të ditës së hënë.

Megjithatë, ata kanë thënë se nuk do të njohin asnjë vendim nga ana e Sekretariatit të Etikës teksa kanë shtuar se do të vazhdojnë me aksionin opozitar.

Kreu i grupit të PD-së, Gazment Bardhi deklaroi se në seancën e sotme parlamentare, Partia Demokratike do të bëjë çdo gjë për të penguar zhvillimin normal të punimeve.

“Sa i takon seancës së nesërme, grupi parlamentar ka vendosur të bëjë gjithçka për të mos lejuar normalitet në seancën e nesërme. Strategjitë se çfarë do bëjmë do t’i mësoni aty, mos prisni detaje, pjesa dërrmuese e reagimeve tona janë spontante të diktuuara nga sjelljet e mazhorancës”, deklaroi Gazment Bardhi.

Gjithashtu edhe Flamur Noka u shpreh ditën e djeshme se nuk do të njohin asnjë vendim të Sekretariatit të Etikës.

Flamur Noka: Ju mendoni se deputetët e PD-së do të njohin vendimet e “narkos”? Ne jemi përfaqësues të popullit opozitar që nuk pranon çetën e hajdutëve dhe nuk pranon që Shqipëria të shpopullohet. Ne do të jemi aty. Nuk njohim asnjë vendim as të “narkos” dhe as të veglave të “narkos”!

Kujtojmë se për ata që ishin zjarrndezësit e karrigeve opozitare në oborrin e Kuvendit dhe që qëlluan në drejtim të Kryetares së Kuvendit me këmbët e karrigeve të dëmtuara, masa ishte më e ekstremja e dhënë ndonjëherë që prej ndryshimit të rregullores së Kuvendit. Flamur Noka, Gazmend Bardhi dhe Bledion Nallbati përjashtohen për 60 ditë nga punimet e Kuvendit.

Dënimin më të lehtë pas këqyrjes se pamjeve filmike nga kryetarja e këtij Sekretariati, Klotilda Bushka, e cila nuk ishte në seancën e ditës së hënë, iu dha Edi Palokës me 10 ditë, ndërsa 20 deputetët e tjerë të opozitës përfshirë dhe Monika Kryemadhin e PL dhe Vangjel Dulen e PBDNJ, u përjashtuan të gjithë për 40 ditë.

Vendimi i opozitës për të mosbindje dhe bojkot të jetës parlamentare ka ardhur pas dënimit me 1 vit burg të Ervin Salianjit në lidhje me çështjen “Babale”. Opozita nuk e pranon vendimin e gjykatës, të cilin e cilëson politik dhe të diktuar nga mazhoranca.

RENDI I DITËS, SEANCA PLENARE 3 TETOR 2024

Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës 30.9.2024. (Neni 44, pika 2, të Rregullores së Kuvendit)

2. Njoftime (Neni 44, pika 3, të Rregullores së Kuvendit)

3. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë mbi bashkëpunimin teknik 2022 për projektin “Programi për një zhvillim urban rezistent ndaj ndryshimeve klimatike në Shqipëri””. (Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, e 121, pika 1, të Kushtetutës, dhe neneve 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë absolute votash për miratim)

Pyetje

Shprehet nismëtari

Shprehet Komisioni përgjegjës për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin.

Dhënie mendimi Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të

Drejtat e Njeriut.

Dhënie mendimi Komisioni për Politikën e Jashtme.

Dhënie mendimi Komisioni për Çështjet Europiane.

Diskutime

(Shprehen grupet parlamentare)

Koha e votimit

4. Projektvendimi “Për zgjedhjen e anëtarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor nga radhët e përfaqesuesve të shoqërisë civile sipas ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, raundi i dytë. (Në mbështetje te nenit 147, pika 8 të Kushtetutës dhe nenit 35, pika 16 e ligjit nr. 115/2016 “për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, si dhe nenit 111 të Rregullores së Kuvendit).

5.Projektvendimi “Për zgjedhjen e anëtarit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë nga radhët e përfaqesuesve të shoqërisë civile sipas ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, raundi i dytë. (Në mbështetje te nenit 147, pika 8 të Kushtetutës dhe nenit 35, pika 16 e ligjit nr. 115/2016 “për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, si dhe nenit 111 të Rregullores së Kuvendit).

/tvklan.al