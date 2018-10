Lenjani shënon për Sionin

Ermir Lenjani realizoi golin e parë në këtë sezon të Superligës së Zvicrës, duke ndihmuar Sionin të barazojë 1 – 1 në fushën e Ksamaksit.

Mesfushori shënoi para grumbullimit me Kombëtaren, duke treguar se po kalon një formë të mirë.

Në Superligën e Zvicrës është rikthyer Arlind Ajeti. Mbrojtësi debutoi me Grasshoperin që fitoi me rezultatin 2 – 1 përballjen e javës së dhjetë me Luganon. Ajeti nuk është përfshirë nga Kristian Panuçi në grupin e lojtarëve për ndeshjet me Jordaninë dhe Izraelin.

