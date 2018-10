“Lutesha të vdisja i pari” (Video)

Lufta mes Kosovës dhe Serbisë ka shënjuar jetën e qytetarëve. Si pasojë e kësaj lufte u dëbuan mijëra njerëz dhe mijëra të tjerë u ekzekutuan. Momente të vështira rreth luftës tregon edhe këngëtari Mentor Haziri. I ftuar sot në studion e “Rudina”, në Tv Klan, ai tregoi momentet e vështira që ka kaluar ai dhe familja e tij. Këngëtari tha se ushtarët serbë kishin rrethuar 500 persona në një mal për t’i ekzekutuar dhe se në atë momente ai lutej ta vrisnin të parin.

“Në kohën e luftës kur filluan bombardimet ne ikëm në një fshat në Kosovë dhe 2 javë më vonë filluan të na sulmojnë forcat serbe. Në orën 08:00 të mëngjesit kemi dalë 500 veta në mal dhe aty na kanë kapur të gjithëve, na kanë mbajtur disa orë dhe na kanë plaçkitur. Më pas na vunë në rend për të na vrarë, ndanë burrat veç dhe gratë veç dhe prisnin urdhër për të na vrarë. Është histori shumë e dhimbshme. Në ato momente ajo çfarë mendon një njeri është që të vdesë i pari që të mos shohë se çfarë do të ndodhë. Lutesha të vdisja i pari. Por 500 veta nuk mundën të na vrasin, sepse do të ishte masakër e madhe, nuk morën urdhër për të na vrarë. Na nxorrën në autostradë dhe aty unë jam ndarë nga familja ime. Mua më kanë ngritur në tren dhe kam qëndruar për një muaj në Maqedoni dhe kam punuar për refugjatë të tjerë. Deri kur është çliruar Kosova nuk kam patur asnjë kontakt me familjen time dhe nuk kam ditur asgjë për ta”, tregoi këngëtari. /tvklan.al