Madonna imiton motrat Kardashian

Edhe një herë, mbretëresha e muzikës Pop Madonna ia ka dalë të tërheqë vëmendjen e mediave. Në një video ku ajo shfaqet duke kënduar hitin e famshëm të Elvis Presleyt – Can’t Help Falling in Love, ndjekësve të rrjeteve sociale nuk u ra në sy performanca e saj, por të pasmet.

Duket qartë se ka diçka që nuk shkon me përmasat e fundshpinës së saj. Në shumë komente ngrihen dyshime se ajo i ka fryrë përmes transplantit me ndëryrje kirurgjikale. Me nota humori, disa komentues shprehen se Madona ka përshtatur pampersat për të rriturit.

Komenteve të tilla, mbretëresha e Pop-it u është përgjigjur si gjithmonë me shpërfillje, duke thënë se nuk kërkonte aprovim nga askush për aparencën. Ajo është 60 vjeç, por mosha nuk e ka penguar të heqë dorë nga performancat provokuese.

