Nisin punimet në tunelin e Kalimashit, koncesionarët kërkojnë siguri

Shoqëria koncensionare e Rrugës së Kombit prej ditësh po bën punime rehabilituese dhe mirëmbajtëse në tunelin Kalimash- Thirrë. Për shkak të ndërhyrjeve deri në përfundimin e punimeve të gjitha kalimet do të kryhen vetëm me dy drejtime lëvizjeje në tunelin e jugut.

Sipas përgjegjësit të tunelit Klajdi Gorreja, do të punohet edhe për përmisimin e sistemeve elektrike, elektronike dhe mbrojtjes ndaj zjarrit të cilat do të jenë automatike.

Klajdi Gorreja, përgjegjës i tunelit: “Shoqëria koncensionare ka nisur proçesin e pastrimit të mureve, tavanit, trotuarëve dhe rrugës të njërit tub të tunelit. Momentalisht po punohet në tubin e veriut në sensin Kukës-Tiranë dhe trafiku normalisht është devijuar komplet në tunelin e jugut. Për trafikun janë marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar një siguri maksimale për të gjithë përdoruesit e rrugës. Është përshtatur sinjalistika elektronike e tunelit si dhe është vendosur sinjalistikë plotësuese për një mbarëvajtje të sigurtë të trafikut”.

E gjitha bëhet për një siguri më të madhe dhe investimi do të marrë vetëm pak kohë. Për kryrjen e punimeve rehabilituese shoqëria koncensionare ka të angazhuar rreth 50 punëtorë të gjitha nga Kukësi, ndërkohë që pranë traut të pagesës po përgatitet edhe sheshi i parkimit të flotës për mirëmbajtjen dimërore të Rrugës së Kombit.

“Punimet në tunel do të zgjasin disa ditë. Jemi duke punuar me ritme të larta dhe punimet do të kenë efekt që nga ndriçimi, siguria, ventilimi. Pas proçesit të larjes së dy tubave të tunelit do të fillojnë investimet në të gjithë sistemet elektrike dhe elektronike që nga sistemi i kamerave, monitorimit, detektimit dhe mbrojtjes nga zjarri. Të gjitha sistemet në dy tunelet do të përmisohen me teknologji bashkëkohore dhe çdo gjë do të jetë automatike dhe kjo do të sjellë më shumë siguri në tunel”.

Shoqëria u ka kërkuar qytetarëve që të respektojnë sinjalistikën rrugore duke shmangur parakalimet apo shpejtësinë e lartë në mënyrë që të ruajnë sigurinë e të gjithë përdoruesve të Rrugës së Kombit. /abcnews.al