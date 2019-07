OPINION – OPOZITA NE PROTESTE PO ME PAS?

Të ftuar:

Në një lidhje të drejtpërdrejtë në emisionin Opinion, pas protestës së 10 kombëtare të kësaj të hëne, kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim pranoi se mes saj dhe bashkëshortit Ilir Meta ka mjaft mosmarrëveshje politike. E pyetur nga Blendi Fevziu nëse këto mosmarrëveshje ndikojnë edhe në familje, Kryemadhi u shpreh se po.

Ka mosmarrëveshje mes jush dhe zotit Meta, politike e kam fjalën?

Po patjetër që ka, biles mosmarrëveshjet tona politike janë goxha. Ai ka qenë kundër djegies së mandateve, sigurisht edhe për sa i përket procesit të bojkotit të zgjedhjeve.

Ju ndikojnë edhe në familje këto?

Ndikojnë, por si gjithmonë gratë shqiptare e përballojnë me forcë dhe me shpresë për të ndryshuar, sepse mendoj që edhe përgjegjësia në familje ndaj fëmijëve është e një gruaje.

Po e kritikon më duket presidentin që nuk është shumë i përfshirë…

Jo, ajo që dua të them është që ashtu siç nënat shqiptare luftojnë për fëmijët e tyre, baballarët janë ata që kujdesen për vazhdimësinë. Por mendoj është shumë e rëndësishme për të menduar si nënë sot, sesa për të menduar si politikane. Çdo nënë do të luftonte për fëmijët e saj dhe siç do bëjnë të gjithë nënat shqiptare të cilat luftojnë për fëmijët e tyre.