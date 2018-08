Partizani fitoi me rezultatin 1 – 0 derbin me Kamzën. Të kuqtë triumfuan falë golit të Telushit në pjesën e dytë.

Më herët kapiteni Plaku shpërdoroi mundësinë për të shënuar me 11-metërsh për Kamzën.

Po të shtunën Laçi fitoi me përmbysje 2 – 1 takimin me Luftëtarin. Të premten Tirana barazoi pa gola me Teutën.

Tv Klan