Politikania flet për lidhjen me Ardit Gjebrean (Video)

Jemi mësuar ta shikojmë shpesh teksa flet rreth angazhimit të saj në politikë. Por sot deputetja Elona Gjebrea e ftuar në emisionin “Rudina”, në Tv Klan, foli për familjen dhe dy vajzat e saj binjake. Ajo po ashtu foli për lidhjen e saj të ngushtë me kushërinjtë, ku një ndër ta është edhe moderatori i njohur Ardit Gjebrea. Deputetja rrëfeu se kur familjarët e saj bëheshin bashkë për festa Arditi dhe nëna e tij, Meropi gjithnjë këndonin.

“Me kushërinjtë kemi qenë shumë të lidhur. Ardit Gjebrean unë e kam djalë xhaxhai, jemi shumë të lidhur me njëri-tjetrin. Kur bëheshim bashkë në festa kemi patur avantazhin që Arditi dhe nëna e tij, teta Meropi ka patur një zë të jashtëzakonshëm dhe në festa familjare gjithnjë këndonin. Ishte një atmosferë shumë e bukur dhe ngrohtë. Unë kisha shumë dëshirë të këndoja, por nuk kam patur zë, stonoja. Edhe tani që jemi rritur e ruajmë miqësinë, përpiqemi të lidhemi me telefonë, rrjete sociale, por bëjmë edhe ndonjë surprizë për njëri-tjetrin. Megjithëse larg dhe me impenjime të shumta, arrijmë të ruajmë lidhjen që kemi patur dikur dhe kjo është një vlerë që duhet ruajtur. Tani nuk janë më ato familjet e mëdhaja që kanë qenë dikur, vajzat e mia kanë vetëm një djalë xhaxhai. Familjet e mëdha rrezatojnë dashuri, japin harmoni etj, etj. Por pavarësisht kësaj ne përpiqemi t’iu kultivojmë vajzave vlerat më të mira”, tha deputetja.

Ajo tregoi po ashtu edhe për marrëdhënien me vajzat e saj.

“Vajzat tashmë janë rritur, janë studente në vitin e fundit për Financë. Janë shumë të hapura në kuptimin e angazhimeve dhe thjesht brenda kornizave të shkollës. Kanë marrë pjesë në olimpiada të ndryshme, në forume, kanë fituar edhe çmime dhe më vjen mirë që janë aktive dhe do ta gjejnë rrugën e karrierës që është shumë e rëndësishme për to”, tha politikania./tvklan.al