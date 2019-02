Proteza për zmadhimin e gjoksit rrit rrezikun për prekje nga kanceri?

Alarm i ri mbërrin nga Franca. Protezat për rritjen e gjoksit po shtojnë dyshimet për shtimin e rasteve të një tumori të rrallë. Denoncimet e para mbërrijnë nga Parisi dhe Marseja, të cilat janë përfshirë nga një debat publik, pavarësisht se ende ka shumë pak informacion dhe studime apo hetime mbi këto raste dhe lidhjen e tyre të mundshme.

Debati për këtë çështje është organizuar nga Agjencia Kombëtare Franceze e Sigurisë së Medikamenteve. Në aktivitet kanë marrë pjesë komiteti shkencor, sociologë, psikologë, specialistë të kirurgjisë plastike, mjekë e gjinekologë, por edhe përfaqësuesit e industrive që prodhojnë protezat e gjirit.

Qëllimi i mbledhjes, e cila është transmetuar live në rrjetet sociale, ishte pikërisht mbledhja e informacioneve e dëshmive. Deri tani janë verifkuar 59 raste me tumor, ndër 500 mijë të analizuara. Aktualisht autoritetet mjekësore kanë pezulluar autorizimin e përdorimit të këtyre protezave. Një ditë më parë edhe Autoriteti amerikan i Medikamenteve dha alarmin për 457 raste të shfaqjes së tumorit linfoma anaplastic BIA-Alcl në gra me proteza në gji, ndërsa bëri të ditur se janë shënuar 660 raste me efekte anësore nga kjo ndërhyrje.

Autoritetet amerikane kanë nisur studimet për analizimin e të gjitha rasteve për të arritur në një konkluzion shkencor.

