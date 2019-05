Raporti i Mueller kthehet në librin më të shitur në SHBA

Versioni i publikuar i raportit të këshilltarit special, Robert Mueller dhe hetimet e tij për Rusinë është kthyer në librin më të shitur në Shtetet e Bashkuara.

Lista e librave më të shitur, që është prezantuar nga BookScan ka treguar se Raporti i Muellerit është shitur më shumë se 40,000 herë vetëm në javën e parë, më shumë se secili libër tjetër.

Libri, i edituar nga Scribner dhe The Washington Post, pritet të jetë edhe në krye të listës së The New York Times, përfshirë kopjet fizike ashtu edhe versionin në internet.

Përveç kësaj, Audible.com ka bërë të ditur se edhe versioni audio i këtyre dokumenteve është renditur i dyti, në listën e librave më të dëgjuar, pas librit në versionin audio për jetën e Mbretëreshës, Elizabeta II.

Mueller është angazhuar në fillim të vitit 2017 për të udhëhequr hetimet rreth ndërhyrjes ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SHBA, si dhe për të kuptuar nëse ndihmësit e Trumpit kanë bashkëpunuar me rusët.

Mueller ka përfunduar zyrtarisht hetimet dhe i ka dërguar raportin Departamentit amerikan të Drejtësisë më 22 mars.

Raporti i publikuar është version i redaktuar i versionit original, pasi disa elemente janë hequr nga Departamenti i Drejtësisë.

Në këtë raport, Prokurori i Përgjithshëm, William Barr ka thënë se Mueller ka vërtetuar se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet në SHBA dhe presidenti Trump ka synuar të pengojë hetimet, mirëpo nuk ka gjetur të dhëna të mjaftueshme se presidenti amerikan ka kryer krim./REL