Si u komentua dorëheqja e Nanos në ’98-n nga koalicioni qeveritar (Video Arkiv)

Dorëheqja e papritur e Fatos Nanos nga posti i Kryeministrit u bë temë diskutimi më 1998. Ky zhvillim i papritur politik ngarkoi Sekretarin e Përgjithshëm të PS, Pandeli Majkon, për krijimin e kabinetit të ri qeveritar.

Emisioni “E Diela Debat” zhvilluar më 1998, me drejtues Blendi Fevziun, trajtoi pikërisht temën e dorëheqjes së Nanos me anëtarët e koalicionit qeveritar, Kastriot Islami, Zv/Kryeministër dhe deputet i Partisë Socialiste, Skënder Gjinushin, kryetar i parlamentit shqiptar dhe kryetar i Partisë Social-Demokrate, Neritan Cekën, kryetar i Partisë Aleanca Demokratike dhe Vasil Melon, kryetar i Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut.

Sipas tyre, dorëheqja e Nanos erdhi për shkak të mosrealizimeve të luftës kundër kontrabandave dhe korrupsionit, si dhe përmirësimit të rendit, për të cilat sipas tyre, qytetarët kanë qenë mjaft kritikë.

Intervista me Neritan Cekën, Skënder Gjinushin, Kastriot Islamin dhe Vasil Melon

Blendi Fevziu: Të nderuar teleshikues mirmbrëma. Ju flas nga studio e Tv Klan. Normalisht është bërë tashmë traditë që ne të shihemi ditëve të diela, mirëpo jo gjithmonë evenimentet politike zhvillohen në ditët pranë të dielës. Një zhvillim i papritur ka ndodhur mbrëmë në darkë rreth orës 9 e 30 të mbrëmjes, ku Kryeministri Fatos Nano ka dhënë dorëheqjen. Dorëheqja e Nanos dhe krijimi i një kabineti të ri qeveritar për të cilin është ngarkuar tashmë Sekretari i Përgjithshëm i PS, Zoti Pandeli Majko do të jetë një nga temat e diskutimit të sotëm. Sot kam të ftuar personalitetet më të larta të partive përbërëse të koalicionit qeveritar, Zoti Kastriot Islami, besoj se është ende Zv/Kryeministër dhe deputet i Partisë Socialiste, Zoti Skënder Gjinushi, kryetar i parlamentit shqiptar, kryetar i Partisë Social Demokrate dhe deputet i kësaj partie, Zoti Neritan Ceka, kryetar i Partisë Aleanca Demokratike dhe deputet i kësaj partie dhe Zoti Vasil Melo, kryetar i Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut dhe njëkohësisht deputet i kësaj partie. Nga partitë përbërëse të koalicionit qeveritar mungon vetëm Zoti Lufter Xhuveli, të cilit do t’i kërkoj falje, sepse nuk kam arritur të kontaktoj dot me të sot. Përpara se të fillojmë me argumentet e debatit të sotëm, dua të shpreh falenderimin tim për Kryeministrin e porsazgjedhur, Zotin Pandeli Majko, i cili ishte i gatshëm të ishte sot në studion e Tv Klan, por impenjimet e momenteve të fundit e penguan të realizonte praninë e tij. Duke shpresuar se do ta kemi së shpejti, po e uroj edhe një herë për detyrën e lartë që ka marë përsipër. Të rikthehemi tek të ftuarit e debatit të sotëm. Janë katër të ftuar, të cilët janë komentuar gjatë dy ditët e fundit dhe shumë prej tyre janë cilësuar si shkaktarë të prishjes së qeverisë Nano 4. Argumentet do të dalin gjatë diskutimit dhe unë shpresoj që të ftuarit sot do të reflektojnë një pjesë të asaj mërie që kanë treguar në tryezën e koalicionit. Po e nis me Zotin Islami. Pse ra qeveria Nano 4 dhe cilat janë arsyet e dorëheqjes së Kryeministrit? Arsyet reale, jo ato që deklarohen gjithmonë.

Kastriot Islami: Kam përshtypjen që ato që janë deklaruar janë edhe realet. Unë nuk di më shumë sesa ato që janë deklaruar, i konsideroj ato fare reale. Zoti Nano para pak kohësh, në një mbledhje të Komitetit Drejtues rimori mbështetjen për të vazhduar mandatin e tij si Kryeministër, ndërkohë u përcaktuan edhe disa korniza. Zgjedhjet do të zhvillohen në vitin 2001, pra nuk do të ketë një zgjedhje politike, do të ruhet koalicioni qeveritar dhe natyrisht do të negociohet me partitë e koalicionit për të gjetur njerëzit më të përgjegjshëm për të kaluar pikërisht këtë fazë të vështirë, të cilën ne nuk e kemi konsideruar si një krizë politike. Zoti Nano filloi tratativat me të gjitha partitë e koalicionit qeveritar dhe shpalli pamundësinë për të punuar mbi bazë të principeve dhe të mandatit që kishte. Ky është argumenti zyrtar dhe kjo është pjesa që unë njoh.

Blendi Fevziu: Zoti Gjinushi, a mendoni se arsyet e vërteta janë pikërisht këto që tha Zoti Islami dhe që ka deklaruar Kryeministri në fjalimin e tij përpara shqiptarëve?

Skënder Gjinushi: Sigurisht, nuk mund të jenë për shkak të ndryshimeve të dy-tre ditëve. Ato lidhen me tërë ecurinë e qeverisë dhe me tërë problemet që ka patur qeveria kohët e fundit dhe gjatë këtij viti. Dihet tashmë që ka një konflikt të hapur midis pozitës dhe opozitës, një taktikë për të çuar në krizën që arriti kulmin e vet me grushtin e shtetit të 14 Shtatorit, ç’ka bëri që jo vetëm opinioni i brendshëm dhe gjithë spektri politik shqiptar, por edhe për opinionin publik shqiptar të shprehë një zgjedhje. Kjo zgjedhje mendohej në dy plane kryesore. Kjo është thënë shumë qartë në deklaratën e katër institucioneve kryesore evropiane.

E para është opozita shqiptare, veçanërisht politika e Berishës duhet të distancohet nga dhuna dhe përmbysja e pushteteve me dhunë dhe u bë edhe paralajmërimi se çdo politikë e saj do të hasë izolimin nga ndërkombëtarët. Nga ana tjetër është edhe nevoja për ndryshime në qeverisje. Në të tëra deklaratat shprehet shqetësimi se qeveria, me të gjithë sukseset që ka patur në kuadrin e reformës ekonomike dhe në tërësinë e saj, ka disa mosrealizime për të cilat komuniteti është mjaft kritik, siç janë rendi, kontrabanda dhe korrupsioni. Kështu që presioni i qeverisë si jashtë koalicionit, si brenda koalicionit ka qenë permanent për të bërë ndryshime dhe këto u bënë tepër prezente nga muaji Shkurt e këtej dhe që në Gusht u shpall nevoja për ndryshime. Filluan negociatat për këto ndryshime, vetë koalicioni shprehu pikëpamjet e veta, sesi e mendonte daljen nga kriza dhe eliminimin e pasojave dhe u vlerësua që ndryshimet duhet të ishin të pjesshme. Gjatë negociatave, Kryeministri Nano nuk arriti të realizojë një zgjedhje dhe nuk është e vërtetë që motivet vijnë nga partitë e tjera për dorëheqjen e tij. Kjo dorëheqje ishte që në orën 12 dhe jo në 9 e 30 të darkës. Në 9 e 30 të darkës është bërë debati në kryesinë e PS për të gjetur një kandidat të ri, duke qenë se dorëheqja ishte e paevitueshme.

Blendi Fevziu: Sidoqoftë mua më bëhet qejfi që për herë të parë, qeveria arrin të mbajë një sekret nga ora 12 deri në 9 të darkës, sepse herë të tjera nuk ka zgjatur më shumë se 45 minuta.

Skënder Gjinushi: Ju keni telefonuar dhe ne nuk jua thamë.

Blendi Fevziu: Megjithatë po i drejtohem Zotit Ceka. A duhej të jepte dorëheqjen Zoti Nano?

Neritan Ceka: Unë s’ia kam kërkuar asnjëherë dorëheqjen Zotit Nano, më duket se ka patur një keqkuptim. Një parti që ka dy deputetë në parlament nuk mund të vendosë se cili do të jetë Kryeministri i vendit. Loja politike luhet në parlament dhe jo nëpër gazeta dhe shtyp. Aleanca politike ka investuar një kapital të madh politik në këto 8 vite dhe kjo na jep të drejtën morale që ndonjëherë edhe ta ngrejmë zërin, që në vende të botës demokratike është normale. Nuk kemi përse ta bëjmë tragjike të gjithë këtë që ndodhi dhe jo më vonë se fundi i Gushtit jemi mbledhur, po këta njerëz që janë këtu dhe kemi vendosur këto ndryshime. Ajo që ndodhi më 14 Shtator e përshpejtoi këtë proces dhe dorëheqja e Nanos është dorëheqja e një njeriu, i cili në një moment të caktuar nuk i qëndroi kohës. Komentet e tjera janë pa vlerë dhe në të gjitha këto pikëpamje figura e Nanos që jep dorëheqjen është një leksion të civilizimint të politikës, bëhet një figurë simpatike.

Blendi Fevziu: Zoti Melo a jeni edhe ju i të njëjtit mendim që Zoti Nano duhet të jepte dorëheqjen?

Vasil Melo: Unë nuk arri të kuptoj përse Nano dha dorëheqjen, sepse në mbledhjen me Presidentitn e Republikës pati disa mendime që duhet të hiqnin dorë të dy politikanët dhe Nano dhe Berisha. Unë isha i vetmi që thashë që Nano dhe Berisha janë në krye të dy partive më të mëdha në vend dhe nuk ka asnjë bazë legale se si duhet t’iu kërkosh atyre të ikin. Ky ishte problem i partive përkatëse dhe unë iu drejtova Zotit Pandeli Majko dhe i thashë: Nëse partia juaj mendon në një mënyrë apo në një tjetër është problemi juaj. Unë si parti e vogël nuk mundet në asnjë mënyrë të kërkoj që ju të ikni dhe të mos prezantoj kryetarin e partisë. Dhe njëkohësisht parashtrova këtë gjë që do të ketë ndryshime, por këto ndryshime në qeveri nuk do të bëhen nën presionin e dhunës, por brenda kuadrit qeveritar dhe është problemi i PS të paraqesë apo jo Zotin Nano, edhe një herë si kryeministër të qeverisë së re. Patëm një takim konstruktiv dhe pozitiv të shtunën pasdite me partitë politike të koalicionit, në të cilin dëgjuam referimin e Zotit Nano dhe të Zotit Islami për drejtimet kryesore të një qeverisje të re dhe Partia Socialiste nuk iu nënshtrua presioneve, por rikonfirmoi sërish Nanon dhe i dha mandatin për të formuar qeverinë e re. Pati edhe debate, por ramë dakorD me një procedurë, ku secila parti do të takohej në mënyrë të veçantë me Zotin Nano dhe do t’i shprehte atij kërkesat, objeksionet dhe drejtimet e qeverisjes së re. Unë gjatë kësaj kohe prisja të thërritesha nga Kryeministri, e të mësoja dhe parashtroja objeksionet dhe ndërkohë që unë prisja më thanë që Zoti Nano dha dorëheqjen dhe kjo mua më çuditi, sepse edhe tani që jam këtu nuk i di ende arsyet.

Blendi Fevziu: Rreth çfarë ore e keni marë vesh lajmin për dorëheqjen e tij?

Vasil Melo: Nga ora 7 e ca. Ndërkohë që unë kërkoja takimin me të, më thanë mos kërko më se ka dhënë dorëheqjen dhe kjo ishte e papritur.

Blendi Fevziu: Zoti Islami kam një pyetje vetëm për ju. Zoti Nano, rreth 3-4 ditë më parë mori një mandat nga Komiteti i Përgjithshëm Drejtues për të krijuar qeverinë e re dhe sapo e tha Zoti Melo që ju keni qenë sëbashku me të në konsultimet me të në partitë e koalicionit. Fakti që Nano mori këtë mandat dhe nuk arriti ta bëjë këtë, a mund të quhet një mungesë respekti për mandatin e marë dorëheqja e tij?

Kastriot Islami: Absolutisht jo, sepse në këtë vendim që mori Zoti Nano dhe që është shprehur në fund të mbledhjes së Komitetit Drejtues, e cila u konsiderua jo si analizë e thellë e asaj që ndodhi më 14 Shkurt, u përcaktuan modalitetet që do të kishte Nano në vazhdimin e mandatit. Në fund të fjalës së tij Nano tha: Nëse unë nuk do të arrij ta realizoj këtë mandat, unë do të vij sërish këtu, që t’jua kthej mbrapsht për t’i dhënë mundësinë dikujt tjetër. Zoti Nano ishte mjaft i hapur duke e quajtur këtë një tentativë tjetër për të krijuar një qeveri me drejtime kryesore si rendin dhe qetësinë, reformë në administratë dhe Kushtetuta. Natyrisht brenda atyre parimeve që ai i quajti sot parime të karakterit moral, ose më saktë, eliminimit të një krize të përgjithshme.

Blendi Fevziu: Zoti Gjinushi, cili ishte roli i partive të koalicionit në rrëzimin e qeverisë Nano 4. Nëpër komentet që janë bërë sot thuhej që Zoti Nano ka thënë se partitë e vogla kanë ardhur me lista shumë të fryra, me një llogari të tillë që 5 parti kërkonin 30 ministra.

Skënder Gjinushi: S’është e vërtetë që partitë e koalicionit të vogla apo të mëdha rrëzojnë qeverinë. Kjo është një dilemë që duhet zgjedhur një herë e mirë, sepse sa herë që ka krizë kërkohet mbështetja e partive të tjera, sa kalohet kriza fillojnë komentet për madhësitë e partive. Politika shqiptare e ka treguar qartë që janë të nevojshme koalicionet dhe situata e tanishme tregon se që pas ‘97, një parti e vetme nuk mund ta qeverisë Shqipërinë. PS duhet të pranojë bashkëpunimin dhe çdo parti tjetër duhet të dijë fuqinë e vet dhe të mos dalë mbi pretendime të pamotivuara. Realisht nuk ka patur pretendime të pamotivuara.

Blendi Fevziu: Konkretisht PSD çfarë ka kërkuar?

Skënder Gjinushi: PSD nuk kishte arsye të prekte ministrat e saj dhe i kemi thënë Kryeministrit në tavolinë që nuk do të gjykojmë i imi, i yti, se nuk është situatë për ndarje portofolesh. Me këtë frymë është ecur. Nuk përjashtohet ndonjë ego, por për t’i thënë gjërat hapur konflikti u krijua për rendin. Këtu ka një krizë besimi.

Blendi Fevziu: Zoti Ceka duket sikur Aleanca Demokratike ka qenë më e vendosur. Të gjitha komentet e televizioneve italiane u shprehën se dorëheqja e Nanos ka ardhur si një kontradiktë mes PS dhe Partisë Aleanca Demokratike. Madje komentet e sotme ishin: Ceka e hëngri edhe këtë qeveri. Është e vërtetë që PAD ka kërkuar më shumë ministra?

Neritan Ceka: Këto janë ekzagjerime, unë nuk jam kanibal. Kthehemi tek esenca dhe tek ajo që e quajmë krizë. Për mua nuk ka qenë krizë, e kam thënë edhe më përpara dhe nëse fusim elementin krizë, ka qenë krizë besimi nga jashtë brenda. Jemi nga qeveritë e rralla që kemi pranuar se qeverisja vuan nga korrupsioni dhe kontrabanda, por nuk gjetëm forcat për ta luftuar dhe në momentin që u përgatitëm për ta luftuar ndodhi ajo që ndodhi. Së dyti dua të them që ky nuk është një koalicion i bazuar në shifra, sepse është votuar para 29 Qershorit. Populli shqiptar hyri në votime duke patur parasysh që qeveria që do të dilte nga zgjedhjet e 29 Qershorit do të ishte kjo qeveri, ishte nënshkruar pakti. U votua një klasë politike konstruktive. Dhe më 1991 arritëm krijuam qeverinë e stabilitetit dhe kjo është prap një përpjekje e dytë për t’i dhënë vendit një qeverisje, ky është ideali jonë.

Blendi Fevziu: Sa ministra i kërkuat Kryeministrit?

Neritan Ceka: Këtu kam një dokument, duke parashikuar këtë pyetje, që thotë: PAD fleksibël për postet ministrore ofrohet me kandatura për poste kyçe. Kërkojmë Ministrinë e Financave, Ministrinë e Pushtetit Lokal dhe nëse nuk na jepej ajo, kërkojmë rikonfirminim në postin e Ministrit të Rendit, Zotin Perikli Teta. Kjo është e gjitha. Ja ku është edhe Zoti Islami, unë nuk kam patur asnjë kontakt me Kryeministrin, ky është edhe një nga gabimet e Nanos që punët që i takonin atij ia linte të tjerëve.

Blendi Fevziu: Ia linte Zotit Islami?

Neritan Ceka: Nuk ka rëndësi. Por një kryeministër që do të krijojë një qeveri duhet t’i takojë direkt kryetarët e partive. Unë atë ditë e kam kontaktuar në orën 9 dhe ia shpjegova që nuk i kam kërkuar asnjë post. I vetmi post që ka kërkuar Aleanca ka qenë ai i Ministrit për Reformën Institucionale. Dhe mbledhjen e kam filluar nga ora 6 e 30 dhe e kemi mbaruar në 8 e 30 dhe ishte mbledhje në erë. Partnerë të tillë që kanë vendosur të tërhiqen dhe nuk thonë: Më fal, tërhiqni çdo veprimtari sepse unë kam dorëzuar dorëheqjen. E gjithë kjo përveç anës dramatike, ka edhe aspektin komik brenda saj. Nuk është për të qeshur.

Kastriot Islami: Ndoshta duhet të ndërhyj këtu. Unë po tregohem shumë tolerant me Zotin Ceka. Është e vërtetë që Zoti Nano pas mbledhjes, të nesërmen, i kërkoi çdo partie me shkrim kërkesat. Kjo u analizua dhe u konsiderua si e padrejtë, në kuptimin që partitë e vogla ishin në rregull dhe u konsiderua e papranueshme në kuptimin që, nëse bëjmë një analizë mund t’ju ofronim këto poste, por mund t’ju kërkonim emra të tjerë me cilësi më të mira.

Blendi Fevziu: Cili ishte kandidati i ofruar?

Kastriot Islami: Është e shkruar, Zoti Ceka nuk e lexoi, është Zoti Pashko, por nuk ka rëndësi.

Neritan Ceka: Unë nuk e di se ku është toleranca që po më ofron Zoti Islami?

Kastriot Islami: Unë nuk jua ndërpreva fjalën, është bërë zakon i gjithë shqiptarëve që nuk të lënë të mbarosh fjalinë. Është e vërtetë që në mëngjes Nano do të priste partitë një nga një dhe një nga partitë ishte dhe AD, Zoti Zogaj ishte i sëmurë dhe bisedoi me Zotin Ceka për të caktuar Zotin Imami si të deleguar. Zoti Imami nuk e mori përsipër dhe kemi ndenjur në zyrën time, kemi diskutuar për të gjetur një zgjedhje. Problemi kyç ishte Ministri i Rendit, sepse edhe PS i kishte dorëzuar kërkesat e saj dhe një nga kërkesat ishte që Rendi do të mbahej nga PS, ndërkohë që kjo ishte një pikë kyçe. Unë nuk po them bisedat private që kam bërë me Zotin Ceka këtu duke vazhduar të jem tolerat, lidhur pikërisht me postin e Rendit.

Neritan Ceka: Dua të sqaroj, këtu thotë në pikën B: Në postin e Ministrit Lokal propozojmë dy kandidatura, Perikli Tetën dhe tjetrin nuk po e lexoj për të mos i dalë emri. Nuk ka patur asnjë këmbëngulje.

Kastriot Islami: Pikërisht se nuk kishit zgjedhur problemin me Rendin, që nëse ai do të hiqte dorë nga Rendi dhe do të pranonte pushtetin Lokal apo jo. Teta nuk kishte marë pjesë në këtë mbledhje dhe nuk ishte e qartë.

Blendi Fevziu: Zoti Melo, në komentet e sotme thuhej që PBDNJ, krahas postit të Ministrit të Shëndetësisë ka kërkuar edhe Ministrinë e Jashtme. Është e vërtetë apo jo? Cilat ishin postet që kërkuat ju?

Vasil Melo: Ministrinë e Jashtme? Jo nuk është e vërtetë. Gojarisht kërkova diçka, por me shkrim, PBDNJ, në krahasim me dy paritë e tjera ka rreth 30 ose 40% të atyre që kanë këto dy parti. Këta kanë 2-3 poste, ne kemi vetëm 1. Këta kanë 2-3 zv/ministra, ne kemi vetëm 2. Këta kanë disa drejtori, ne kemi vetëm 1. Ne ishim partia më eskluduar dhe duke ia shprehur qartë Zotit Nano se marrëveshja që kishim ne parashikonte shumë poste, nuk është zbatuar. Duke i kaluar këto situata, ne thamë që të kemi edhe një ministri tjetër dhe një zv/ministër më shumë. Kjo do të përbënte një kërkesë të pranueshme për ne, sepse zgjedhësit thonë ne përse jemi në këtë koalicion?

Kastriot Islami: Nga qeveria e parë tek qeveria e dyta, PS ka sakrifikuar më shumë, socialistët kishin 4 ministra. Në të gjitha shkresat i kanë mbetur konstantë dhe thuhet që të ruhet numri i posteve qeveritare që kanë koalicionet, ndërkohë që kërkesat ishin rritur.

Skënder Gjinushi: Ndryshimet e para PS deshi dhe i bëri, nuk është kërkuar nga partitë e tjera.

Kastriot Islami: Sigurisht.

Vasil Melo: Ne kërkojmë zbatimin e një formule. Kryeministri të vinte dhe të thoshte mendojmë kështu dhe ne do të pranonim. Ne nuk duam ta kthejmë pjesëmarrjen tonë në koalicion në një pazar lopësh. Ne kemi qenë në këtë koalicion për t’i dhënë një mbështetje qeverisë, duke menduar se Europa kërkonte një qeveri me sa më shumë koalicione. Nuk e kemi bërë problem se kemi marë më pak, por është mirë të përcaktohen disa kritere.

Blendi Fevziu: Kam një pyetje për Zotin Ceka dhe besoj do të më përgjigjet shkurt. Ju sapo thatë që i kishit ofruar Kryeministrit Ministrinë e Pushtetit Lokal, ku mendonit si alternativë Zotin Teta. A e kishit menduar që Zoti Teta duhet të lëvizte nga posti i Ministrit të Rendit? Kam parasysh që Teta është larguar me një deklaratë ku ka shprehur pakënaqësinë e tij edhe ndaj jush.

Neritan Ceka: Natyrisht ka një aspekt të punës pozitive që bën çdo ministër. Teta është nga ata të rrallët, që i qëndroi 14 Shtatorit dhe nuk ka nevojë të bëjmë komplimente, por nga ana tjetër kur riformulohet qeveria nuk është vetëm meritokracia, por ka edhe një raport mes partive. Ato që kanë elektoratin më të madh dhe më shumë deputetë, natyrisht që pretendojnë postet kyçe. Ne morëm Ministrinë e Brendshme në një moment që PS e kishte të vështirë, kjo ka qenë arsyeja kryesore që iu propozua një force të tillë. PAD nuk e ka shpallur për të mbajtur Ministrinë e Brendshme. Në rastin kur KPD vendosi të marrë Ministrinë e Brendshme, unë thashë që ky nuk është pretendim i çfarëdoshëm, por e drejtë e tyre. Ia shpjegova edhe Zotit Teta. Kjo është me raportin partiak, nuk ka të bëjë me meritokracinë.

Kastriot Islami: Edhe ne e kemi diskutuar Ministrinë e Rendit dhe është arritur në konkluzion që nuk ka patur ndonjë koncept që të mos e marrë PS dhe ky qëndrim është konsideruar i drejtë, sepse baza e koalicionit ka qenë partneriteti. Në atë kohë, Zoti Ceka është konsideruar një personalitet që vinte nga AD, që kishte elementë për të kryer detyrën e Ministrit të Rendit. Përsa i përket Zotit Teta, ka patur një komunikim të vetë Zotit Nano me të, duke i parashtruar rezultatet dhe duke i evidentuar edhe disa ngjarje, si vrasja e Zotit Hajdari dhe ai ka kërkuar thjeshtë një akt moral lidhur me këto ngjarje dhe asgjë më shumë. Kjo ka qenë arsyeja se përse ai ka dhënë dorëheqjen dhe ka pranuar kërkesën e Zotit Nano.

Vasil Melo: Një deklaratë që nuk është thjeshtë një kërkesë, të mos i parashtrojmë kështu gjërat. Neve na udhëhoqi në një moment i yni “kokë lashë, kokë morra”. Të jap kokën e Cekës, por dua këtë kokë, por të jemi më të hapur ndoshta, do të merremi vesh edhe më vonë.

Skënder Gjinushi: Duhet pranuar që kjo qe një nga pikat e konfliktit për Ministrinë e Rendit. Teta duhej vlerësuar për punën e tij dhe duheshin arritur gjërat me mirëkuptim. Mirëkuptimi nuk u arrit dhe u kërkua dorëheqja. Teta ka pranuar dorëheqjen, por ka reaguar siç ka kërkuar. Pas kësaj, kandidatët e PS nuk kanë pranuar të shkonin në atë post dhe u krijua një vakum.

Blendi Fevziu: Cilët ishin kandidatët e PS që nuk kanë pranuar?

Skënder Gjinushi: Meta ka qenë një kandidat që nuk ka pranuar në çastet e fundit dhe Nano këtu e gjeti një nga pikat kontradiktore. Ne kemi qenë për një zgjedhje kompromisi.

Neritan Ceka: Një minutë një minutë, të jemi të qartë. Duhet të mos ngatërrohen qëndrimet personale. Teta nuk ka ardhur në mbledhjet e presidencës 4 ditët e fundit. Qëndrimi i Tetës më 14 Shtator ka qenë dhënia e dorëheqjes për t’i dalë përpara drejtësisë dhe unë i kam thënë do të qëndrosh në post derisa të mbarojë kjo ngjarje. Kurse raporti Teta-Nano ka qenë thjeshtë një raport personal dhe absolutisht nuk është kaluar në rrugë partiake. Kështu që AD nuk mund të marrë përsipër raportin. Dua të dalloj këtë që, ç’ka qenë Teta-Nano është gjë tjetër dhe PS-PAD nuk është trajtuar absolutisht. Ka qenë konflikt personal dhe aspak partiak.

Blendi Fevziu: Zoti Gjinushi, cili ishte roli i Mejdanit në dorëheqjen e Nanos?

Skënder Gjinushi: Dihet që Presidenti i Republikës u mor si pikë referimi për zgjedhjen e krizës, për misionin që ka. Roli i tij është pikërisht në kriza. Mejdani e ofroi zgjedhjen e vet nëpërmjet mesazhit. Nuk kërkoi patjetër një dorëheqje të Nanos, të cilën nuk e shihte as të pamundur, por kërkoi një zgjedhje afatshkurtër për të përballuar situatën e emergjencës. Në këtë zgjedhje shihte nevojën e ndryshimeve në ato sektorë që u ra dakord në Komitetin Drejtues. Në zgjedhjen afatgjatë sugjeronte një zgjedhje ndoshta edhe më radikale. Ai nuk e ka nxitur dorëheqjen, e la në zgjedhje të PS. PS mandatoi Nanon përsëri dhe kur është ofruar dorëheqja, duke u nisur nga kushtet e qeverisë, kërkoi një rivlerësim nga PS. Këtë ia mandatoi PS dhe pastaj ju e dini zhvillimin.

Kastriot Islami: Pozicioni i Presidentit ka qenë shumë i qartë, edhe nga pikëpamja institucionale, pavarësisht se çfarë mund të thuhet. Mejdani ka një rezonancë të plotë në ato vendime që ka marrë Komiteti i Përgjithshëm i Drejtues. Ka mbështetur kandidaturën e Nanos dhe paketën që do të nxirrte vendin nga ajo situatë. Edhe në momentin e dorëheqjes, Zoti Mejdani e ka ftuar për një reflektim për të mos krijuar një gjendje shqetësimi, deri në momentin që u bë publike dorëheqja.

Vasil Melo: E gjithë procedura duhej të zgjidhej në këtë mënyrë. Nëse PS i dha mandatin Nanos dhe Nano nuk arriti ta krijojë, Nano duhej të kthehej tek PS dhe të thoshte nuk munda ta realizoj. Gjërat ndodhën në një mënyrë anormale. Nano dha dorëheqjen në mënyrë arbitrare dhe kjo përbën habi. Po të ishte kthyer, do ishte zgjedhur normalisht.

Kastriot Islami: Kam përshtypjen që nuk ka asnjë habi, apo paradoks. Dorëheqja është e parevokueshme, ai ia paraqet Presidentit dhe nuk ka nevojë të shkojë në forumet e partisë të marrë dhe një herë leje. Duke qenë se dorëheqja ishte e parevokueshme, ai ia dorëzoi Presidentit konform Kushtetutës dhe bisedoi me partitë e tij për t’i hapur rrugën dikujt tjetri.

Vasil Melo: Partitë e mëdha janë përgjegjëse për situatën në të cilën ndodhet vendi.

Neritan Ceka: Unë mendoj se është një eksperiencë e re. Ne jemi një vend i vogël, sa një qytet evropian. Kemi qeveri që ikën dhe vjen një tjetër, këtu nuk ka asnjë katastrofë. Tani të shikojmë cilat janë perspektivat që të ecim përpara.

Blendi Fevziu: Cilët janë elementët më pozitivë të qeverisë Nano? Po e filloj nga ju Zoti Ceka.

Neritan Ceka: Pavarësisht nga opinionet Nano-Ceka, unë mendoj se arriti ose me vetminë e tij të burgosjes, ose me aftësinë e tij intelektuale, të sintetizonte disa përfundime të politikës shqiptare në këto 8 vite. Në radhë të parë ishte politika e integrimit, politika për të futur sa më shumë parti në qeverisje. Po kështu, integrimi që i bën elementëve të shoqërisë civile, që është një nga idetë moderne të politikës që e ka bërë pa komplekse. Ai ishte një nga njerëzit e paktë pa komplekse në politikë. Një çështje tjetër është se pavarësisht nga baza nga e cila vinte, ishte liberal dhe fleksibël në idetë politike. Një nga aftësitë e tij ishte që ishte më shumë diplomat se sa administrator.

Skënder Gjinushi: Unë do të vlerësoja që ky është një nga koalicionet më të gjerë dhe më afatgjatë dhe realisht nuk ka divergjenca programore. Divergjencat kanë qenë për dukuri. Vlerësoj edhe faktin që pozita është përpjekur të vlerësojë opozitën dhe t’i japë hapësira për të marrë pjesë në proceset kryesore të vendit. Por edhe për shumë ligje të tjera. I janë dhënë poste të rëndësishme opozitës, siç është Kontrolli i Lartë i Shtetit. Ishte një mesazh pozitiv dhe një formulë e re, pavarësisht se një pjesë e opozitës e ka taktikë, që nuk do bashkëpunim.

Kastriot Islami: Kam përshtypjen që ka dy pjesë. Duhet thënë që këto ishin të gjithë elementë pozitivë, që bashkonin anëtarët e kabinetit dhe parlamentin, apo edhe Presidentin. Ishte qeverisje gjithëpërfshirjes. Një politikë financiare liberale. Kam parasysh edhe çështjen e Kosovës, ku falenderimet vijnë për një politikë mjaft të matur, që garanton stabilitet në rajon. Dhe natyrisht një bashkëpunim me komunitetin ndërkombëtar. Kam parasysh dy sukseset në konferencën e Brukselit dhe të Romës. Po ashtu, nga pikëpamja praktike, rendi ka patur një rritje të dukshme, ka probleme, shqetësime, por janë të aspekti relativ. Edhe në aspektin ekonomik u arrit të firmoset Esas 2, që ishte një sukses mjaft i madh, që realizoi një stabilitet ekonomik. Kjo qeverisje arriti të miratojë Ligjin e Shërbimit Civil dhe të fillojë një reformë administrative jo vetëm mbi bazën e meritokracisë, por të bazuar edhe në ligj, që prej 5 vitesh nuk ishte bërë. Në aspektin politik do të thoja që u arrit të merrej drafti i parë i Kushtetutës, që të kalojë në parlament.

Blendi Fevziu: Po akti i dorëheqjes hyn brenda kësaj fryme të re?

Kastriot Islami: Natyrisht,. Edhe sot, në mbledhjen e Komitetit Drejtues nuk u bë një analizë pikërisht për këto momente, por vetëm 2-3 veta e përmendën. Unë mendoj se është një akt shumë civil dhe natyrisht është një moment mjaft i rëndësishëm i politikës shqiptare. Realisht nuk ka asnjë krizë qeverisje dhe asnjë krizë të koalicionit, ishte thjeshtë një krizë e besimit reciprok që e detyroi Nanon të bëjë këtë akt civil.

Vasil Melo: Edhe unë ndaj shumë mendime nga këto që u shprehën nga kolegët dhe sigurisht në radhë të parë ishte qeverisja në koalicion që përbën një eksperiencë të re për vendin tonë. Pavarësisht se nuk u kristalizua dhe nuk mori formë të plotë. Ndërsa tjetër ishte përcaktimi i disa kritereve të meritokracisë dhe ky parim, edhe pse nuk u zbatua në praktikë, si ide qëndron dhe ne duhet ta kemi në vëmendje. Ose edhe e rezonancës politike me Europën dhe diplomacinë euro-amerikane, për t’i dhënë një vizion qeverisjes së tij, duke sjellë ide të reja.

Blendi Fevziu: Zoti Melo, cilat ishin defektet e kësaj qeverisjeje, që çuan edhe në dorëheqjen e Zotit Nano? Mos ishte përsëri qeverisja në koalicion?

Vasil Melo: Jo, nuk do të thoja që ishte qeverisja në koalicion. Ishte fakti që ky koalicion nuk arriti të kristalizohej dhe të marrë formën e vërtetë.

Blendi Fevziu: Zoti Islami?

Kastriot Islami: Kam përshtypjen që nga ana konceptuale, të gjitha ato që thashë pak më parë si elementë pozitivë, nuk i konsideroj defekte dhe që luajtën rol negativ. Mangësitë do të thoja që kanë qenë të aspektit relativ. Lidhen me atë paketë që është ndërtuar deri tani. Bëhet fjalë për rendin dhe qetësinë. Me të vërtetë arriti parametra të kënaqshme, por nuk arriti ato parametra që ishin programuar nga qeveria. Natyrisht këtu kanë luajtur rol edhe një sërë elementësh shtesë, duke patur parasysh numrin e madh të emigrantëve të ardhur nga Kosova. Një element tjetër, që nuk arriti të realizohej në atë masë, është edhe lufta kundër korrupsionit dhe kontrabandës. Kjo qeveri pati meritën t’i dalë ballë për ballë dhe ka meritën nga BB të evidentojë korrupsionin në Shqipëri, që kryesisht është i trashëguar. Baza ku kjo qeveri ka mjaft punë për të bërë, është reforma në administratë. Në përgjithësi, parimi i meritokracisë ishte shumë i qartë, por nuk arriti të implemetohej në atë nivel siç duhej.

Blendi Fevziu: Zoti Ceka?

Neritan Ceka: Rendit dhe policëve boll i kemi rënë në qafë, sepse rendi nuk është funksion, por variabël. Nëse nuk ke drejtësi, nuk mund të kesh rend. Gjendja e rendit është tej mundësive të Shqipërisë. Unë kënaqem që në njëfarë mënyre, ajo që ka ndodhur në koalicion vjen nga konflikte të brendshme, që janë konflikte pune. Kjo tregon që këtu po punohet. Është një vend që po çliron energji, pavarësisht defekteve që ka. Kemi bërë ligje shumë të mira, por ajo që nuk kemi bërë dhe është defekti themelor i kësaj qeverisje, është sfida morale që ne i kemi bërë popullit shqiptar. Një popull që ka dalë nga tmerri, i krijuar nga korrupsioni dhe kontrabanda. Rendi është një sistem që formoi një shtet të përbërë nga badigardë, shoferë të ministrave, nga miq personalë. Ai u ruajt tamam si në kohën e Berishës. Unë kam një moment që e kam ndjerë veten më poshtë se kryekamarieri i shërbimeve qeveritare. Nëse duam të bëjmë shtet duhet të bëjmë shtet ku Zoti Nano, apo Zoti Majko të komunikojë me ministrat dhe këshilltarët dhe jo struktura paralele. Dhe nëse ka patur një krizë besimi ka qenë pikërisht kjo pjesë e errët trashëguar nga pushteti i Berishës dhe për fat të keq mbijetoi edhe në qeverinë tonë.

Blendi Fevziu: Zoti Gjinushi?

Skënder Gjinushi: Defektet janë të mirënjohura, po unë do t’i komentoj sipas mendimit tim. Janë dukuritë negative si korrupsioni dhe kontrabanda dhe problemi i rendit, që është një sfidë dhe nuk është vetëm i policisë, por i gjithë shtetit. Përsa i përket kontrabandës, nuk është problemi i tyre, se sa implikimi i një opinioni deri brenda një koalicioni. Me gjithë luftën dhe paketat e përgatitura, përsëri nuk u arrit të bëhej një shkëputje. Së dyti do të thoja që koalicioni u konceptua me shumë transparencë dhe zemërgjërësi, por nuk pati një unifikim. Shumë gjëra ia kemi faturuar vetes nga debatet e brendshme, me të drejtë dhe pa të drejtë. Në përgjithësi ne, edhe në shtyp kemi qenë opozitarë, sepse ka munguar një koordinim veprimesh dhe kemi faturuar edhe gjëra që nuk qëndrojnë në atë masë sa ç’është bërë propaganda. Reforma administrative është më themelorja, bashkëjetesa me strukturat e mbartura, që në masën dërrmuese janë të korruptuara. Bashkëjetesa u keqinterpretua, ose u konceptua keq në shumë raste, sepse u konceptua si bashkëjetesë kontrabandash dhe jo midis partive. Këtu është një nga defektet më serioze dhe ky është drejtimi kryesor. Vlerësoj që qeveria humbi një shkëputje nga problemet poshtë dhe u mor shumë me makroekonominë dhe harroi probleme të stopuara, siç janë ato të pronësisë. Një nga shkaqet kryesore janë marrëdhëniet pozitë-opozitë, për të penguar qeverinë dhe qeverisjen.

Blendi Fevziu: Kalojmë në problemin që ka të bëjë me formimin e qeverisë së re, duke e nisur me Zotin Islami. Qeveria Majko do të jetë qeveri me mandat të plotë, apo tre mujor?

Kastriot Islami: Kornizat e ndryshimeve qoftë në qeverinë Nano, apo në atë që do të ndërtojë Majko janë të qarta. Pra jo zgjedhje politike, por zgjedhje në vitin 2001.

Blendi Fevziu: Këto zgjedhjet në 2001 më kujtojnë një deklaratë të hershme të Zotit Berisha, që thoshte zgjedhjet do të bëhen në vitin 2000, por u bënë pas një viti.

Kastriot Islami: Po qëllimisht nuk po e them me tonin e Zotit Berisha. Ruajtja e koalicionit dhe paketa tre mujore nuk ka ndonjë afat, por paketa e veprimeve prioritare afatshkurtra është pikërisht për të kaluar atë ngecje, që erdhi si rezultat i ngjarjeve të fundit. Në Tetor kemi konferencën ku do të bëhet një rishikim i angazhimeve të qeverisë dhe bilanci ku ka vendosur të jetë transparente, për të kaluar në një fazë të dytë të donatorëve.

Blendi Fevziu: Zoti Melo, a mendoni se qeveria Majko duhet të ketë një program pilot 3 mujor, apo duhet të ketë një mandat të plotë?

Vasil Melo: Qeveria Nano ishte afatshkurtër dhe dukej që në fillim. Nëse kjo qeveri e re me Majkon varet nga mandati që i ka dhënë PS. Nëse i ka dhënë një mandat të gjatë duhet që në koalicion, kur të mblidhemi, të bisedojmë për një zgjedhje më të gjatë dhe më të qëndrueshme, që të krijohet një program që të rezistojë sa më shumë.

Blendi Fevziu: Zoti Ceka ju si mendoni?

Neritan Ceka: Natyrisht ka një afat që përcaktohet nga organizmat ndërkombëtare, veçanërisht në fushën e financave, sepse në shumë drejtime varemi nga organizma të tjera që paguajnë për ne. Programet duhet të jenë tre mujorë që të provojnë që ky vend po ecën. Për këtë arsye është e kundërta. Jo të japim njerëz sa për të kaluar radhën, por njerëzit më të mirë që janë të vendosur të kalojnë këtë situatë, që unë nuk e quaj katastrofë. Është çështja që në rend dhe drejtësi, ku janë çështjet kryesore, duhet të japin njerëzit më të mirë.

Blendi Fevziu: Ju sapo thatë që duhet t’i japim Majkos njerëzit më të mirë. A jeni i gatshëm ju Zoti Ceka t’i ofroheni?

Neritan Ceka: Unë nuk besoj se jam njeriu më i mirë, pavarësisht se jam kryetar i partisë, por e kam thënë edhe më parë, që kjo qeveri pa e ditur se do të bëhej Zoti Majko Kryeministër, Shqipërisë i duhen disa njerëz të zhveshur nga ngarkesat e 8 viteve. Është një thirrje që i bëj edhe krahut tjetër, që t’i japim shansin politikanëve të rinj, kësaj gjenerate që nuk kanë ngarkesa.

Blendi Fevziu: Zoti Gjinushi, Zoti Majko është edhe përfaqësues i Lëvizjes së Dhjetorit, me të cilin ju keni kontaktuar që atëherë.

Skënder Gjinushi: Nuk është koiçidencë që të Dhjetorit mbeten në kohë të vështira përsëri. Por do të thoja që nuk mund të paracaktohet mandati i një qeverie. Mandatin qeveria ia cakton vetes, varet nga ecuria. Megjithatë është deklaruar edhe një program tre mujor, sepse ka një kërkesë imediate, sepse ka defekte që nuk presin më, sepse jemi në thithje të investimeve. Është një përgjegjësi që të merret një obligim 3 mujor, por në fund të tij bëhet një analizë.

Kastriot Islami: Doja të thoja që caktimi i jetës së një qeverie nuk mund të realizohet është tre mujor, apo më shumë. Realisht një qeveri bën programin për të shkuar deri në fundin e mandatit. Nëse është tre mujor duhen disa masa ekstra për të kapërcyer këtë fazë ngecjeje. Nuk ka paracaktim që kjo është një qeveri afatshkurtër.

Blendi Fevziu: Zoti Islami, do të konfirmohet prania juaj në postin e Zv/Kryeministrit?

Kastriot Islami: Kjo varet nga Zoti Majko, ai ka mandatin e plotë për të krijuar qeverinë dhe për të thirrur kualitetet e PS dhe koalicionit.

Blendi Fevziu: Do të jetë, thotë Zoti Melo.

Kastriot Islami: Partitë e vogla dinë gjithçka.

Blendi Fevziu: Zoti Melo kam një pyetje që është edhe një shqetësim i përgjithshëm i gazetarëve. A mund të drejtojë Zoti Majko duke patur Nanon kryetar partie, një politikan të fortë dhe me një parti që e kontrollon krejtësisht?

Vasil Melo: Unë mendoj se është gjëja më e mundshme, sepse Nano me Majkon kanë shkuar gjithnjë mirë. Majko ka diçka që Fatosi nuk e kishte, mungesën e komunikimit që kishte Nano, Majko e ka në shkallë të lartë. Ai di të diskutojë dhe nuk mban inate. Kjo do të krijojë mundësi që ai të njihet më mirë me kolegët, ministrat e problemet dhe do të plotësojë boshllëkun që kishte Nano.

Blendi Fevziu: Zoti Islami? Ky është një problem i brendshëm i partisë tuaj.

Kastriot Islami: Kjo është një eksperiencë e re për Majkon, për të drejtuar shtetin si Kryeministër. Ndoshta është një eksperiencë e re edhe për Nanon, për të patur Kryeministër Sekretarin e Përgjithshëm. Le të shpresojmë që do të jetë e suksesshme.

Blendi Fevziu: Majko ndërkohë do të vazhdojë të ruajë edhe postin e Sekretarit të Përgjithshëm?

Kastriot Islami: Do të vazhdojë. Të paktën nga mbledhja e sotme do të ruajë edhe atë funksion dhe le të shpresojmë që sot të jetë edhe sukses për PS dhe një risi në politikën shqiptare.

Blendi Fevziu: Zoti Gjinushi?

Skënder Gjinushi: Në këtë formulë nuk ka kontradiktë, biles është e mirënjohur që kur ka qeveri koalicioni, nuk është një kryetar partie që është kryeministër. Majko e ka tashmë një përvojë dhe sfidat e tij janë të lokalizuara. Qeverisja është në rrugën e vet, janë të gjitha strukturat, linjat e reformës ekonomike kanë ecur. Sfidat janë ato që u quajtën defekte. Majko besoj me kabinetin e ri do të dijë të shkëputet nga këto dukuri negative dhe nëse bën këtë, gjërat me siguri do të ecin.

Blendi Fevziu: Zoti Ceka, një shqetësim që jua shpreha edhe para se të vinim në emision…

Neritan Ceka: Unë mendoj se në një vend si Shqipëria nuk është shumë i rëndësishëm autoriteti i Kryeministrit. Ne na kanë prishur punë njerëzit autoritarë, ky vend ka vuajtur nga duart e forta. Në këtë drejtim, eksperienca ime me Majkon në parlament është që ai është tolerant dhe di të punojë me të tjerët, është njeri që i vlerëson të tjerët dhe fjalimet nuk ia përgatisin të tjerët dhe është njeri që punën e fillon në orën 08:00. Kjo është e mjaftueshme për të qenë Kryeministër në Shqipëri.

Blendi Fevziu: Pse këto gjëra i kanë munguar kryeministrave të deritanishëm?

Neritan Ceka: Në përgjithësi po. Unë e kam thënë edhe në një vend tjetër, që nëse doni një qeveri të mirë në Shqipëri, hiqjani telefonat ministrave, hiqjani edhe makinat, edhe badigardët, edhe shoferët dhe do të keni qeverinë më ideale. Megjithatë kjo është një shaka, por le të futemi në porpocionet e një shteti që ka 3 milionë banorë, të cilët nuk kërkojnë as punë, as shtëpi, por kërkojnë vetëm rend, vetëm qetësi, vetëm shtet. Mendoj të mos e zmadhojmë rolin e një qeverie në Shqipëri. Këtu njerëzit po kërkojnë vetëm rend dhe drejtësi dhe besoj se është krijuar ky mentalitet, por Zoti Majko i takon këtij krahu.

Blendi Fevziu: Zoti Islami a mundet në Shqipëri të shkohet drejt një qeverie teknike dhe a ka avantazhe një qeveri teknike?

Kastriot Islami: Ne nuk e kemi konsideruar qeverinë që do të ngrinte Nano, apo këtë që do të ngrejë Zoti Majko, si rezultat i një krize politike, apo të krizës së qeverisjes. Nuk ka asnjë ndryshim të elektoratit shqiptar, nuk ka asnjë problem të qeverisjes, ka disa probleme që duhen korrigjuar nëpërmjet asaj pakete dhe ne i kemi qëndruar dhe ky është vendimi unanim i koalicionit, i shprehur edhe në deklaratën e fundit, që do të vazhdojë të qeveriset me koalicion, duke mos paragjykuar mandatin e asnjëlloj qeverie. Në koncept, qeveritë teknike në përgjithësi kanë qenë jo rezultative dhe në eksperiencën botërore, implikon njerëz politikë pa përjashtuar njerëz nga shoqëria civile, kualitete të ndryshme. Por në përgjithësi, në Shqipëri kanë qenë qeveri për të zgjedhur një problem të shkurtër drejt zgjedhjeve të parakohshme. Natyrisht opozita ka opsionin e saj që lidhet me zgjedhjet e parakohshme, që lidhet me mosnjohjen e rezultatit dhe realizimin e zgjedhjeve të parakohshme.

Blendi Fevziu: Zoti Gjinushi?

Skënder Gjinushi: Do ndaja të njëjtin mendim. Qeveritë teknike nuk janë kurrë afatgjata. Janë zgjedhje emergjente, 6 apo 9 mujore. Nuk kanë mbështetje dhe krijohen vetëm për të kaluar një moment të caktuar dhe kuptohet që janë të obliguara. Këto obligohen gjithmonë nga një krizë e thellë. Kriza në Shqipëri nuk është krizë midis qeverisë apo qeverisjes dhe elektoratit. Sepse masa e njerëzve nuk kërkojnë alternativë tjetër. Këtu është opozita që kërkon pushtet, në çdo vend ndodh kjo. Por Berisha siç dihet luan gjithmonë mbrapsht dhe e bëri këtë në një moment të dukshëm dhe gabonte në kërkesën e vet. Pasi u rikonfirmuan zgjedhjet e Qershorit, ai deklaroi bojkot përfundimtar nga parlamenti dhe krizë me synimin përfundimtar për përmbysjen e qeverisë. Atëherë përse do të bëheshin zgjedhjet në Shqipëri kur fitonte po ajo forcë që ishte në pushtet? Alternativë e dytë do të ishte ardhja e PD, që dihet që nuk ka mbështetje.

Blendi Fevziu: Zoti Ceka?

Neritan Ceka: Eksperienca e qeverive teknike në Shqipëri ka qenë djegia e Shqipërisë. Sa herë kemi patur qeveri teknike është djegur Shqipërira dhe unë them që ata që kërkojnë qeveri teknike e kanë mendjen të djegin Shqipërinë, atë çfarë ka mbetur. Edhe me situatën që po kalojmë me Kosovën besoj se edhe Millosheviçi do të ishte shumë i kënaqur me qeverinë teknike në Shqipëri. Së dyti do të them se ky është një popull i lodhur, sepse këta po mundohen ta çojnë çdo 6 muaj në zgjedhje, kjo duhet të marrë fund. Ata kanë gjysmën e pushtetit lokal, le t’i provojnë popullit që po punojnë dhe do të vijnë prap në pushtet.

Blendi Fevziu: Zoti Melo?

Vasil Melo: Kam qenë gjithmonë kundër qeverisë teknike. I kam quajtur qeveri pa reputacion dhe që kanë krijuar gjithmonë probleme. Dhe nëse e kanë gjetur vendin me disa probleme e kanë zhveshur krejtësisht dhe e kanë lënë edhe me më shumë probleme. Shpeshherë nga një psikozë e përgjithshme, ministrat shikojnë edhe interesat e të afërmve. Nuk jam për qeveri teknike dhe në fund të fundit nuk është problemi i një krize, ka probleme, por jo krizë. Të gjithë pjesëtarët e koalicionit jemi të një mendimi, që koalicioni të qeverisë vendin me konsensus dhe funksionim më të mirë dhe do ta kalojmë edhe këtë situatë të vështirë.

Blendi Fevziu: Pyetja e fundit e debatit të sotëm është një pyetje që më tepër se një qëndrim partiak është një opinion personal i juaji. Zoti Melo, po e nis përsëri me ju. Tashmë që Nano nuk është më kryeministër i Shqipërisë dhe që ndodhet në të njëjtat pozita me Berishën, a mund të gjendet një mundësi për t’i ulur në një tryezë të dy bashkë?

Vasil Melo: Unë mendoj se dialogu është gjithmonë pozitiv dhe ne si parti kemi qenë për bashkëbisedim. E rëndësishme është që ky dialog mes PS dhe PD të përgatitet, të mos lemë ndonjë të na e dështojë.

Blendi Fevziu: Mundet që partitë e vogla ta përgatisin këtë?

Vasil Melo: Edhe partitë e vogla mund të marrin iniciativa të tilla, që të ulin partitë kryesore të vendit, se në fund të fundit problemet tona janë të të gjithë shqiptarëve. Kështu që, me një ndjenjë përgjegjësie, të gjejnë një rrugë përpara gjithë popullit, të gjejnë një rrugë dhe të bisedojnë.

Blendi Fevziu: Zoti Islami, Zoti Melo sapo u ofrua që të bëjë ndërmjetësin për një tryezë mes Nanos dhe Berishës.

Kastriot Islami: Unë nuk përfaqësoj as Nanon as Berishën, për t’i dhënë përgjigje Zotit Melo, por dipoli Nano-Berisha është një dipol asimetrik, në kuptimin që në ambientet politike shqiptare flitet për një dipol të tillë, por të gjithë pranojnë se nuk ka një simetri të tillë, edhe pse flitet për gjenerim konflikti. Nano në konceptet e tij është person që është shfaqur jo me revansh politik, me idenë e gjithëpërfshirjes, me koncepte gjithpërfshirëse. Por nga ana e Berishës rezulton i burgosur. Ndërkohë që Berisha rezulton edhe në opozitë si drejtues i ngjarjeve të 14 Shtatorit. Kështu që në Revistën Klan, lidhur me takimin Nano-Berisha kam thënë: Takimi ose mos takimi nuk duhet të shënojë një rëndësi shumë të madhe, aq më tepër tani pas ngjarjeve të 14 Shtatorit, ku edhe deklaratat e ndërkombëtarëve janë asimetrike ndaj Nanos dhe Berishës. Ndërkohë që për Berishën kërkohej izolim politik, për Nanon nuk është kërkuar një gjë e tillë.

Blendi Fevziu: Zoti Gjinushi?

Skënder Gjinushi: Sigurisht që dinomi Nano-Berisha është bërë i tillë sepse nënkuptohet lufta midis PS dhe PD. Por në realitet nuk është e vërtetë që midis këtyre dy partive ka konflikte kaq të egra. Kjo buron më shumë nga lart, prandaj edhe njerëzit me të drejtë e lokalizojnë. Por do të bashkohesha me atë që tha edhe Zoti Islami, përgjegjësia nuk është aspak e përbashkët dhe e njëllojtë, pasi edhe komuniteti bën një gabim, kujtojnë se Berisha është shkaktari i ekstremizmit të PS, kur nuk është kjo. Berisha është promotor dhe ia imponon edhe vetë PD qëndrimet ekstreme. Largimi i Berishës do të ishte çlirues edhe për vetë PD dhe vërtetë pastaj do fitonte cilësi dhe do të fuqizohej. Nano ka meritat e kësaj qeverisje, kritikohet edhe për mosrealizime. Kurse Berisha e ka çuar Shqipërinë 3 herë drejt një konflikti civil. Ose Berisha e futi Nanon në burg pa shkak dhe nuk po hyn vetë në burg me shkak. Është tepër vonë të flasësh për një tavolinë të këtyre të dyve.

Blendi Fevziu: Zoti Ceka?

Neritan Ceka: Unë mendoj se të paktën historia e këtyre viteve të fundit nuk ka qenë kurrë Nano-Berisha. Ka qenë një konflikt i mirëfilltë mes forcave demokratike progresive. Ky është problemi kryesor i Shqipërisë. Është midis një dëshire dhe vullneti politik për të ndërtuar shtet dhe vullnetit të telefonit. Unë mendoj se Berisha është telefoni. Ky është konflikti kryesor, nuk mund të ulen këta në një tavolinë, është një iluzion. Duhet të largohemi nga këto skemat e bajlozëve, topuzët e të cilëve bien mbi njerëzit e thjeshtë.

Blendi Fevziu: Po i falenderoj të ftuarit e mi, duke shpresuar se do të vijnë edhe herë të tjera në emisionin “E Diela Debat”. Natën e mirë dhe mirë u pafshim të dielën e ardhshme.

*Ky material është pjesë përbërëse e arkivës së Televizionit Klan për periudhën 1998-2012, që do të publikohet në kanalin e ri në YouTube, RTV Klan Arkiv.