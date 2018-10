STOP – EMISIONI 35 (SEZONI 4)

Fier, e regjistrojnë gabimisht mashkull, duhet ta zgjidhë në gjykatë.

Viron Muhametaj, nga Fieri, ankohet në “Stop” dhe denoncon faktin, se mbesa e tij, Qelibare Muhametaj, në gjendjen civile të qytetit rezulton mashkull.Ai ka vetëm një kërkesë, që vajza të regjistrohet, sic i takon.Punonjësja e gjendjes civile Klodiana Kasemi, thotë, se është bërë një gabim njerëzor në regjistrim, që korrigjohet vetëm duke shkuar në gjykatë. Në një përgjigje zyrtare edhe drejtoria e gjendjes civile në Ministrinë e Brendshme, tregon derën e gjykatës, por nuk shpjegon, se kush paguan për gabimin e saj.



“Stop” marton djalin nga Tirana me shtetasen sllovake.

Marin Halka nga Tirana, tregon në “Stop”, si u njoh në Vienë me një vajzë sllovake, me të cilën vendosën të venë kurorë.Por në njësinë numër 1 nxjerrin një problem, që vjen, pasi që nga viti 2005 shteti sllovak ka hequr statusin në certifikatë.Tani duhet, që dokumenti të legalizohet nga konsulli dhe të jetë i vulosur.Gazetarja e “Stop” endet nëpër zyra, në kosullatën sllovake, ministrinë e jashtme dhe gjendjen civile e fund, arrin të shpallë martesën e Marinit, duke shpërndarë edhe llokume sic e do tradita.



Mokër, varfëria në familjen Cosolli, Stop e fundjava apel për ndihmë.

“Stop” është ndalur këtë herë në fshatin Çezmë e Vogël në Mokër të Pogradecit, me historinë e trishtë të varfërisë në familjen Cosolli. Anisa, Andi e Marisol janë 3 fëmijët e çiftit, që lufton për mbijetesë.

Ata kanë 4 vjet pa ujë e drita, ndërsa muret e shtëpisë mund të bien nga çasti në çast, duke i zënë brenda.

Kryefamiljarët kujdesen të kujtojnë që madje as shtëpia që po rrënohet nuk është e tyrja dhe se kanë një betejë të ditëpërditshme me varfërinë, sëmundjen e burrit dhe virozat që kapin fëmijët.

Më e madhja e fëmijëve, Anisa ka një dhomë që vetëm e tillë nuk mund të quhet. Ndërsa 4 pjesëtarët e tjerë të familjes flenë sëbashku në dy shtretër të improvizuar.

Anisa thotë se marrin 50 mijë lekë në muaj nga shteti, por në krahun tjetër kanë edhe shumë borxhe nga ushqimet e marra me listë në dyqane.

“Kam shumë ëndrra, por nuk e besoj se do të më realizohen”, thotë ajo.

Ndërsa Marisol kujton se ka qenë një javë e sëmurë me grip, “por babi nuk kishte çfarë të bënte për mua se nuk kishte lekë.”

‘Stop” dhe “Fundjava ndryshe” bëjnë apel, për të ndihmuar këtë familje me një shtëpi të re më afër qytetit.