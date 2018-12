STOP – EMISIONI 85 (SEZONI 4)

Qeveria i nënshtrohet operacionit “fshesa”, ikën gjysma e kabientit.

Sic ishte paralajmëruar prej ditësh kryeministri Rama njoftoi sot ndryshime drastike në kabinetin qeveritar, duke lëvizur ministrat që kishin 5 vjet në ekzekutiv. Por mesa duket i vetmi, që i rezistoi këtij standardi, ishte Rama vetë.Kryeministri tha, se PS nuk mund të kthehet në opozitë,për shkak të miqve, shokëve, motrave, grave, xhaxhallarëve e ky mentalitet duhet të marrë fund.”Stop” sjell në vëmendje një thënie të Faik Konicës e një fjalim të Fan Nolit, për kabinetin e “pykave”,që ngjajnë si dy pika uji me situatën e sotme.



Pogradec, shkolla i heq orët djalit me prapambetje mendore, Stop ia rikthen.

Elton Muço u ankua në emisionin investigativ “Stop” për një problem me djalin e tij 13-vjeçar me “prapambetje mendore të moderuar”. Pas 5 vitesh në shkollën 9-vjeçare “Kolë Koci”, stafi pedagogjik ka vendosur t’i reduktojë orët, me pretendimin se është agresiv dhe nuk e menaxhojnë dot.

“Fëmija im për 5 vjet në këtë shkollë nuk ka shfaqur asnjë lloj problemi dhe në klasën e gjashtë filluan problemet. U bë një mbledhje nga seksioni i arsimit dhe nga drejtoria e shkollës dhe vendosën që djalit tim t’i reduktohen orët. Janë mbledhur 30 prindërit e klasës dhe vendosën për fëmijën që duhet të ikë nga shkolla me motivacionin që djali im është agresiv dhe kjo gjë nuk është e vërtetë. Përse fëmija im duhet të largohet nga kjo shkollë?”, rrëfeu denoncuesi, i cili ngre pyetjen sesi do të ndiheshin këta prindër nëse fëmijët e tyre do të kishin të njëjtin problem si i i biri i tij.

I pyetur nga gazetarja e emisionit “Stop” për këtë vendim, drejtori i shkollës “Kolë Koci”, Ilir Tasellari tha nuk ka asnjë shqetësim nga djali i Eltonit, pasi janë edhe 8-9 nxënës të tjerë me të njëjtin problem.

“Në atë mbledhje u bë diçka saqë ne nuk arritëm as të flisnim, pasi prindërit ishin shumë të irrituar”, u shpreh Tasellari, duke shtuar se 13-vjeçari është agresiv.

Të njëjtën gjë pohoi dhe mësuesi kujdestar, i cili tha: “Ai ngrihet nga banka dhe shkon dhe ulet te banka e nxënësit tjetër, duke i thënë shtyhu ti se do ulem unë këtu. Shkon e vjen te karrigia e mësuesit, e kap regjistrin, e mbyll dhe e hedh. Këto janë shenja agresiviteti. Ai vjen nga klasa e gjashtë e hyn te klasa e nëntë dhe ulet te karrigia ime”.

Gazetarja e emisionit “Stop” këmbënguli duke thënë se dy mësues mund ta menaxhojnë një fëmijë me “prapambetje mendore të moderuar”, ndaj dhe praktikisht Rildin e ka larguar stafi pedagogjik.

Drejtori Tasellari u shpreh: “Demokraci është pushteti i shumicës dhe mua më kanë ardhur të gjithë prindërit. Vendimin nuk e marr unë, ishte një grup komisioni aty që vendosën që Rildi do rrijë 2 deri në 3 orë këtu dhe 2 atje”.

Gazetarja e emisionit “Stop” iu drejtua Qendrës Speciale Komunitare, ku komunikoi me përgjegjësen Anila Bebri, e cila e ndjek prej një muaji 13-vjeçarin.

Zonja Bebri u shpreh se Rildi nuk është aspak agresiv, vetëm se ka dëshirë të zhvendoset në mënyrë të çrregullt nga njëra klasë te tjetra.

“Rildi është stabilizuar në atë një orë terapi që zhvillon këtu, individuale. Vazhdon të punojë rregullisht. Nuk ka probleme agresiviteti, menaxhohet lehtë në momentin që ne e kemi këtu në qendër. Thjesht ka dëshirë të flasë një çikë si shumë dhe t’i anashkalojë detyrat, por jo mund të menaxhohet”, shpjegoi përgjegjësja e Qendrës Speciale Komunitare.

Anila Debri është anëtare e Komisionit të Vlerësimit për fëmijët me aftësi të veçanta, ndaj dhe u shpreh se Rildi nuk mund të konsiderohet fëmijë me hiperaktivitet të lartë, ose që nuk mund të menaxhohet. Sipas saj, ai ka nevojë vetëm për disiplinë të fortë.

Vetë Rildi u shpreh se i pëlqen shumë të qëndrojë te Qendra Speciale Komunitare, ndërsa në shkollë nuk e lejojnë shokët të luajë me ta. Nga ana tjetër mësuesja tha se 13-vjeçari ka nevojë të frekuentojë edhe shkollën.

Më pas gazetarja e emisionit “Stop” iu drejtua Zyrës Arsimore Pogradec, ku specialisti Elton Canellari tha se Rildi Muço do të kthehet me orar të plotë në shkollë, e pas mësimit do të ndjekë terapinë edhe në qendrën komunitare.

Elton Muço më në fund mund të qëndrojë i qetë, pasi të birit do të mund t’i rikthet buzëqeshja dhe do të qëndrojë me shokët e klasës, ashtu si çdo fëmijë tjetër.



