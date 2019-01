STOP – EMISIONI 92 (SEZONI 4)

Protesta në ZDF/ skaner për Pajtime Fetahun.

Protesta e studentëve në Shqipëri dhe kushtet e tyre në konvikte kanë zënë vend në një kronikë të televizionit gjerman ZDF. Edhe sot studentët e vijuan protestën e tyra para kryeministrisë, madje hodhën edhe lëndë tymuese. Ata thonë, se janë të vendosur të mos kthehen në auditore, derisa t’u plotësohen të gjitha kërkesat.Gjyqtarja e Elbasanit, Pajtime Fetahu, nuk është një emër i panjohur për publikun. Edhe para se të publikohej videoja e korrupsionit në “Stop” rreth dy vjet më parë, emri i saj ishte lakuar disa herë.Ish-ministri i brendshëm Saimir Tahiri e kishte futur Pajtime Fetahun në listën me 25 emrat problematikë të gjyqësorit, vendimet e të cilëve ishin të dyshimta. Po kështu ish-ministri Nasip Naco kishte kërkuar në KLD maë disiplinore për Fetahun. “Stop” bën një analizë të sjelljes së KLD-së për rastin e Pajtime Fetahut, që mori para për lirimin e një personi.



Një histori tronditëse publikohet në emisionin “Stop”. Gazetarët e programit kanë marrë rrëfimin e një nëne, e cila u përball me kërkesën e gjyqtarit, për raport seksual dhe para, vetëm për të siguruar kujdestarinë e fëmijës së saj.Në kamerën e fshehtë përfshihen disa gjyqtarë dhe psikologia Elona Mecani, që bën edhe rolin e sekseres. Gruaja, denoncuese tregon gjithë kalvarin, që i është dashur të përballojë, duke blerë me euro fëmijën e saj. Gjyqtari i Fierit Roland Hysi i kërkon seks, për t’i dhënë kujdestarinë e fëmijës. Po kështu zonja i jep psikologes 500 euro për Hysin, duke i premtuar edhe 500 euro të tjera në mbyllje të gjyqit.

 

“Unë kam qenë e martuar, për arsyet tona personale jemi divorcuar në vitin 2012 dhe Gjykata e Rrethit të Fierit ka vendosur që kujdestarinë e vajzës ta ma lërë mua. Për arsyet e mia personale dhe ekonomike, unë jam larguar në Francë dhe vajzën e kam lënë tek prindërit e mi. Në vitin 2018 ish-bashkëshorti im më ka hedhur në gjyq për të më hequr kujdestarinë e vajzës. Avokatja ime ka marrë pjesë në seancën e parë të gjyqit dhe në seancën e dytë kam ardhur unë. Ka qenë data 17 Korrik e gjyqit, gjyqtar ka qenë zoti Roland Hysi. Ka mbaruar seanca e gjyqit, atë ditë është marrë edhe vendimi i vajzës, e cila ka folur me vullnetin e saj të lirë, e pandikuar as nga babai i vet as nga unë dhe vendosi që të rrijë me mua”, tha denoncuesja.

Por pavarësisht vendimit të vajzës për të qëndruar me të ëmën, këtu fillon edhe kaluari i vuajtjeve për nënën.

“Pasi ka mbaruar seanca e gjyqit, tek dera e Gjykatës, ka qenë psikologia Elona Meçani, e cila më ka futur brenda në dhomë dhe më ka thënë se duhet të flas me gjyqtarin. Nuk e kuptova përse duhet të flas me gjyqtarin, sepse unë kur paraqitem në gjyq duhet të paraqes dokumentet, të cilat unë mendoj se i kam të gjitha. Gjyqtari nuk ka folur në prezencën e sekretares, sekretarja ka dalë dhe ky më ka kërkuar takim në një lokal. Unë po bëja 7 vite që jetoja në Francë dhe Fieri ka ndryshuar. Nuk e dija, por nuk ishte marrë vendimi atë ditë, ishte shtyrë për në datë 24. Frika ime ishte që çfarë do të ndodhë, çfarë po bëhet. Për këtë arsye vendosa ta dëgjoj gjyqtarin dhe të dal për të mësuar për çfarë më kërkon ky, por gjithmonë ka qenë ideja që këtu jemi në Shqipëri, do të kërkojë ryshfet. Mua më ka vajtur historia e gjyqit 10 mijë euro. Sa kemi dalë nga gjykata, nuk ka vonuar as një orë, zotëria më ka marrë në telefon dhe më ka kërkuar takim po atë ditë. Më ka kërkuar tek Hotel Fieri. Vajta aty, ishte futur në një sallë që nuk kishte lidhje me kafenë. Ka qenë ora rreth 3:30 pasdite, ishte futur në një sallë vetëm. Aty kam kuptuar se diçka nuk po shkonte. Vajta e papërgatitur, nuk kisha marrë masa që ta incizoja…Jam futur në sallë dhe zoti gjyqtar Roland Hysi më ka kërkuar marrëdhënie seksuale. Më ka vënë para përgjegjësisë, e para nuk i ka pëlqyer ambienti aty, sepse donte një ambient ku të relaksohej, sepse ishte shumë i stresuar sepse zgjidhte hallet e shqiptarëve. Dhe më ka thënë të shkojmë në një ambient më të qetë dhe të përshtatshëm për ne. Duke pasur postin gjyqtar që të më vërë para përgjegjësisë me fëmijën tim, që unë të kam në dorë një letër dhe me një fjalë ‘ti o do bësh ça të them unë, ose unë nuk ta jap këtë letër’.”

Denoncuesja tha se atë ditë ishte ndarë keq me gjyqtarin, të cilin edhe e kishte ofenduar dhe më pas kishte vendosur të kontaktonte emisionin “Stop”.

“Atë ditë aty jam ndarë keq me Rolandin, kam ikur, i kam rënë tavolinës me grusht, e kam ofenduar dhe kam dalë. Duke diskutuar me rrethin tim të ngushtë, por jo me familjen sepse kisha frikë, isha në ankth, isha në stres. Kam kontaktuar me emisionin “Stop”. Nuk shkova në polici sepse kisha frikë, nuk kisha besim, sepse mund të shkoja në polici dhe kjo të mbyllej pa pasur asnjë fakt, asnjë provë. Unë doja të çoja drejtësinë në vend. Të nesërmen më është përgjigjur emisioni “Stop”, jam bërë e infiltruara e emisionit “Stop” dhe atëherë ia kam çjerrë maskën Rolandit dhe sekseres së tij, duke qenë se çfarë më kanë kërkuar janë të faktuara me figurë dhe me zë. Më kanë kërkuar ryshfete.”

Në një video të transmetuar mbrëmjen e kësaj të marte në emisionin “Stop”, shfaqet edhe psikologia Elona Meçani, e cila bën rolin e sekseres.

Elona Meçani – Pra kjo mund të shkojë edhe në Shtator, këta kanë të drejtën ta shtyjnë. Më kupto, ça të them?

Denoncuesja – Po!

Elona Meçani – Dhe unë të thashë, se unë i kam 2 muhabete me të dhe i di shumë mirë. Dhe unë të thashë që t’i ftoje, thjeshtë si nënë dhe pastaj kafja është tjetër gjë. Nderi, nder është.

Denoncuesja – Ekzakt!

Elona Meçani – Dhe ai ka marre peshën dhe është i kujdesshëm, që t’mos vihet në përgjim. Se do vihet ky Vettingu i famshëm dhe këto gjëra…ajo, që unë them është kjo që, sepse nesër ti mund ta hapësh sërish gjyqin, për ta marrë dhe gjasat që t’i bie Rolandit, janë të mëdha, që të jetë i njëjti gjyqtar. Sugjerimi im është, t’i japësh një kafe. Vendi ku ishit ju…

Denoncuesja – Po!

Elona Meçani – …ka kamera gjithandej.

Denoncuesja – Dakord!

Elona Meçani – Unë do të sugjeroja kështu, jepi një 500 euro!

Denoncuesja – Edhe 1000 (euro) edhe 1500 (euro). Unë vetëm të marr vajzën dhe të iki!

Gjyqtari Hysi takohet me zonjën në fjalë në një lokal të Fierit. Ai merr 500 eurot dhe premtimin për të tjerat. Por “njeriu i drejtësisë” kërkon edhe pak ngrohtësi nga zonja, të cilës i ka shitur fëmijën e saj. Por kalvari nuk mbaron këtu. Zonjës iu desh të hapte një tjetër çështje gjyqësore për të marrë vajzën në Francë, ku jeton edhe vetë. Psikologia Elona Meçani i kërkon 500 euro të tjera për gjyqtarin tjetër, Taulant Banushi, në mënyrë që ky i fundit të mos zvarrisë seancat. Gjatë takimit ku jepet shuma, psikologia kërkon edhe pjesë për vete si dhe shumën e mbetur për gjyqtarin e parë.

Gjyqtari Roland Hysi – Tani po prisja dhe….e di, sa u mërzita? Se ti ke vapë, unë jam i lodhur. A e kupton?

Denoncuesja – Ju kuptoj…, ju kuptoj!

Gjyqtari Roland Hysi – Kam që në 6, që…ulu këtu! Një sekondë të lutem! Vetëm mos më shtrëngo! E di sa i lodhur jam…?!

Denoncuesja – Absolutisht! Rri i qetë!

Gjyqtari Roland Hysi – Jo! Të rrish ti e qetë! Po pra, edhe unë zëre se të njoh prej shumë vitesh, por më krijo një komoditet, që dhe unë…,në moment, që kuleta, e di më prish shumë punë, shumë, puna jote është një. Punët e mia janë 100. Të lutem mos m’u mërzit! Më fal!

Denoncuesja – Atëherë, në 24 kemi gjyqin?

Gjyqtari Roland Hysi – Po! Të kuptoj shumë qartë.

Denoncuesja – Vendimi, varet nga ju?

Gjyqtari Roland Hysi – Po nuk diskutohet fare.

Denoncuesja – Mua më ke për çdo gjë!

Gjyqtari Roland Hysi – T’i rikthehemi origjinës! Mua më vijnë të gjithë njerëzit, kur vijnë, vijnë me ….(lekë) …bëje! Mos kujto, se nuk kanë ardhur të më joshin, jo ai, tjetri, tjetri dhe i kam thënë: shoku stop tek mua! Po qe se është kjo historia, m’u mbush mendja, që s’ke të drejtë! Do një cikë djallëzi kjo punë. Në ç’kuptim? Je në momentin, që je në pozita të rënda. Ta them me sinqeritet, që je shkëputur nga fëmija etj, etj… E vetmja grimcë është që fëmija tha, që dua të rri me mamin dhe kjo është e dyshuar. Unë e di se si bëhet. Është shumë delikate, tani shiko, si bëhet: do të rrëzohet kërkesë padia e palës tjetër. Më kupton? Pra pretendimet e tija, që kërkon të marri fëmijën, do të bien dhe unë do të jap një vendim, që të ketë lezet, kur ta lexojnë.

Denoncuesja – Këtu ke 500 euro edhe nuk mbyllet me kaq.

Gjyqtari Roland Hysi – Tani,…ok!

Denoncuesja – Në datë 24 jepet vendimi dhe nuk mbyllet me kaq. Në datë 24 do nisem dhe…

Gjyqtari Roland Hysi – Do jemi bashkë! Dëgjo Landin! Unë nuk do ta bëja, por më ke gjetur vetë sot…

Denoncuesja – Hallall! Dëgjo! Unë i kam nxjerrë me gjak dhe i ke hallall 500 euro!

Gjyqtari Roland Hysi – A më njeh mua? Si, si ke dëgjuar për mua?

Denoncuesja – Unë nuk kam dëgjuar asnjë gjë për ty. Unë sot e njoh zotin gjyqtar.

Gjyqtari Roland Hysi – Atëherë, atëherë dëgjo Landin, se nuk jam nga ata njerëz.., që të peshoj unë ty, a je ti për seks apo jo? Sa femra më vijnë mua…Jo, nuk po ta them, për të të thënë, që s’je në radhë, apo…biseda ishte komplet në këtë kontekst. Unë i shikoj çdo gjë në sallë të gjyqit.

Denoncuesja – Do çohemi?

Gjyqtari Roland Hysi – Ti do më përqafosh mua?

Denoncuesja – Po, normale, po! Ku do ikësh në darkë?

Denoncuesja – Do të marr në telefon!

Gjyqtari Roland Hysi –Do të bësh dashuri me mua?

Denoncuesja – Pse jo?! Të jap edhe shpirtin për vajzën!

Gjyqtari Roland Hysi -Po qe për vajzën, jo! Po qe për qejfin tënd, po! Dëgjo…!

Denoncuesja – Mirupafshim!

Gjyqtari Roland Hysi – Po qe për vajzën, nuk e dua!

Denoncuesja – Ok!

(Gjyqtari i thotë denoncueses ta prekë në organin gjenital dhe ta shtrëngojë fort).

Denoncuesja – Po mos, të lutem…!

Gjyqtari Roland Hysi -Shtrëngoje këtu! Fort! Ndieje fort aty! Fort…, ëëë aty…!

Denoncuesja – Mirupafshim!

Gjyqtari Roland Hysi –Ejjj.., as me një tani! Ok?

Denoncuesja – Jo, jo, jo! Unë dhe ti tani!

Denoncuesja tha për “Stop” se “Pasi mbaroi gjyqi i parë mu desh të hapja gjyqin e dytë. Ka qenë muaji Gusht, mua më është dashur të iki sepse unë jam në marrëdhënie pune. Më përfaqësonte avokatia ime. Ku është hedhur shorti i ka rënë gjyqtarit Taulant Banushi. Më ka kontaktuar automatikisht psikologia, më ka thënë i ka rënë Taulantit gjyqi, por t’i japim 500 euro që çdo gjë të shkojë mirë dhe të mbarojmë punë sa më shpejt. Unë kam qenë në kontakt me emisionin “Stop”, emisioni “Stop” ka marrë përsipër për të paguar 500 eurot.”

Pasi pagoi 500 euro tek Gjyqtari Hysi, denoncueses iu deshën edhe 500 euro të tjera për psikologen dhe gjyqtarin Taulant Banushi.

Elona Meçani – Dëgjo! Ma shpjego, si ishte situata tani?

Kushërira e denoncueses -Tani,unë e kisha keqkuptuar, sepse kam menduar, mos duhej t’ia jepja vetë atij personit në dorë. Edhe ishte, isha shumë…

Elona Meçani – Tani, çfarë të dha ekzakt?

Kushërira e denoncueses – Më ka dhënë për ty edhe…,e di vetë tha, kush është një Roland Hysi dhe Taulant, për Taulantin. Taulant Banushin.

Elona Meçani – E di, e di! S’është nevoja! Do shkojmë diku, mos rrimë në mes të rrugës! Ok! Po për atë tjetër?

Kushërira e denoncueses – Për atë tjetrën, më tha do e marr vetë Elonën në telefon edhe dooo…,kam edhe për atë burrin, edhe për atë vetë!

Elona Meçani – Ok! Hajde, hajde pak këtu!

Kushërira e denoncueses -Tani numëroji një çikë, që të jem e sigurt, aman, se sss…

Kushërira e denoncueses – Në rregull?

Elona Meçani – Këto janë vetëm për ne?

Kushërira e denoncueses – Këto janë vetëm për ju! Për ju dhe Taulantin! 500 për ju dhe Taulantin.

Elona Meçani – Ok! Në rregull! Mos përmend emra, se…!

Kushërira e denoncueses – Besoj, të jemi në rregull, se…

Elona Meçani – Po, po! Shumë në rregull! Për këtë pjesë, për pjesën tjetër, pastaj.

Kushërira e denoncueses – Të merr vetë ajo dhe të thotë vetë në telefon!