Thaçi dhe Merkel bisedojnë për marrëveshjen me Serbinë

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi është takuar me kancelaren gjermane, Angela Merkel në Paris. Përmes një postimi në Twitter, Thaçi thotë se me kancelaren Merkel ka biseduar për arritjen “e marrëveshjes paqësore gjithëpërfshirëse ndërmjet Kosovës dhe Serbisë”.

“Të dy jemi pajtuar se mbështetja e Gjermanisë është qenësore për këtë marrëveshje dhe për anëtarësimin tonë në Bashkimin Evropian”, shkruan Thaçi.

I also had a brief talk with #German🇩🇪 Chancellor Angela Merkel in #Paris. We discussed about the opportunity to achieve a comprehensive peaceful agreement btw #Kosovo 🇽🇰 & Serbia. We both agreed that #Germany’s🇩🇪 support is crucial for this agreement & our membership in the EU. pic.twitter.com/6Niy5BtpWG

— Hashim Thaçi (@HashimThaciRKS) November 11, 2018