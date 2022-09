Ambasadori holandez takim me Drejtorin e Policisë së Shtetit: Bashkëpunim në luftën kundër krimit të organizuar

10:48 30/09/2022

Ambasadori Reinout Vos u prit në takim kortezie nga Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit Drejtues Madhor Muhamet Rrumbullaku.

Në fokus të takimit ishin evidentimi i bashkëpunimit shumë të mirë mes palëve dhe shprehja e gatishmërisë për ta vazhduar dhe forcuar më shumë bashkëpunimin, në të ardhmen, kryesisht në fushën e krimit të organizuar, me fokus trafikimin e lëndëve narkotike, migracionin e paligjshëm dhe luftën e përbashkët ndaj grupeve kriminale.

Drejtori i Përgjithshëm e njohu ambasadorin me prioritetet e tij për reformimin strukturor, ligjor dhe funksional të Policisë e Shtetit, si dhe me vendosmërinë e tij për t’i dhënë fund mentalitetit të pandëshkueshmërisë, duke nxjerrë nga radhët e Policisë ata punonjës të cilët me veprimet e tyre cënojnë imazhin e policisë dhe ulin besimin e qytetarëve te Policia e Shtetit.

Drejtori i Përgjithshëm e siguroi ambasadorin se bashkëpunimi do të vijojë duke intensifikuar shkëmbimin e informacioneve mes palëve, kryesisht nëpërmjet oficerëve të kontaktit, shtimit të skuadrave të përbashkëta hetimore për realizimin e më shumë operacioneve në luftën kundër krimit të organizuar, terrorizmit dhe krimit kibernetik.

Ambasadori Reinout Vos e uroi Drejtorin për misionin e vështirë që ka dhe i shprehu gatishmërinë atij, për ta ndihmuar Policinë e Shtetit me donacione të ndryshme, me pajisje për sulmin kibernetik dhe për çdo nevojë që Policia e Shtetit do të ketë në fusha të tjera.

Ambasadori Vos i shprehu Drejtorit të Përgjithshëm mbështetjen e ambasadës dhe të Policisë Holandeze, duke theksuar se besimi reciprok dhe bashkëpunimi me profesionalizëm mes paleve janë domosdoshmëri për të arritur rezultatet e dëshiruara në luftën ndaj gupeve kriminale që veprojnë në Shqipëri, Holandë e më gjerë. /tvklan.al