Parlamenti britanik ka rrëzuar marrëveshjen e Theresa May me BE për Brexit. Nga 432 vota, 230 votuan kundër marrëveshjes.

Kjo është humbja më e madhe e një qeverie në Britani.

Kreu i laburistëve, Jeremy Corbyn ka kërkuar edhe votë mosbesimi për qeverinë, gjë e cila mund të çojë vendit në zgjedhje të parakohshme.

May tha se do të ketë një debat mbi propozimin e mocionit ditën e mërkurë./tvklan.al