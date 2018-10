Dhjetëra të arrestuar në të gjithë vendin

Në një konferencë të përbashkët për shtyp, Policia dhe Prokuroria bënë një përmbledhje të operacioneve të kryera përgjatë ditëve të fundit në disa qytete të vendit, ku në pranga përfunduan me dhjetëra persona, mes tyre edhe ish-zyrtarë e efektivë policie. Në total u goditën 4 grupe kriminale.

Kështu, autoritetet bënë të mundur zbulimin dhe goditjen e një grupi kriminal që merrej me trafikun e lëndëve narkotike drejt Italisë dhe vende të tjera të BE.

Nga hetimet e shtrira në një periudhë kohore 2-vjeçare, u zbulua se këta persona e zhvillonin aktivitetin në qytete të ndryshme të vendit, por jo vetëm kaq. Hetimet zbuluan se këta persona kryenin edhe vepra të tjera penale, si korrupsion në sektorë publikë të ndryshëm, për të cilat prokurorja e Krimeve të Rënda tha se vijojnë hetimet.

Për këtë aktivitet kriminal, prokuroria kërkoi masën arrest me burg për 44 persona, kërkesë e cila u pranua nga gjykata. Po ashtu u kërkua kontrolli i banesave për këta 44 persona, si dhe 22 dy persona të tjerë, të përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Autoritetet thanë gjithashtu se janë arritur të provohen 13 episode të trafikimit të lëndëve narkotike të kryera në të gjithë territorin e vendit dhe në Itali.

Pikërisht gjatë këtij hetimi u bë e mundur gjetja dhe sekuestrimi i laboratorit në Kukës dhe për këtë episod janë arrestuar disa shtetas shqiptarë dhe të huaj.

Po kështu, gjatë këtij hetimi janë konstatuar dhe raste korrupsioni që çoi në arrestimin e ish-kreut të burgjeve, Arben Çukon.

“Është konkluduar gjithashtu se një grup personash që vepronin në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal dhe bashkëpunonin me grupe të tjera kriminale në fushën e falsifikimit të dokumenteve, shpërdorim detyre, duke çuar në arrestimin e disa personave, mes tyre Gjevi Ndoka, Arben Ndoka, Vlash Gazuli, Zef Ndoka, Zef Lazri, Lule Zeneli, etj. Në kërkim janë shpallur edhe 4 persona të tjerë“, tha në konferencën për shtyp, prokurorja Prela.

Ndërsa kreu i Policisë së Shtetit, Ardi Veliu tha se gjatë operacionit të shtirë në 12 qytete nga Hasi deri në Sarandë janë goditur anëtarë nga 4 grupe të skeduara kriminale. “Janë arrestuar 27 shtetas, janë shpallur në kërkim 6 të tjerë dhe është goditur laboratori i heroinës në Has. Mijëra orë përgjimi, vëzhgimi me dron dhe korrespondenca me agjenci brenda dhe jashtë vendit. Në këtë operacion morën pjesë 1500 forca policore”, tha Veliu.

Në fund të konferencës për shtyp, Veliu u pyet për personin që drejtonte laboratorin e heroinës në Has, por kreu i policisë nuk dha emra, duke u shprehur se “është pjesë e hetimit”.

Deklarata e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit Ardi Veliu – 22 Tetor

Policia e Shtetit nën drejtimin e Prokurorisë për Krimet e Rënda dhe në bashkëpunim me agjenci të tjera ligjzbatuese kanë finalizuar përgjatë orëve të fundit një Mega Operacion të koduar “VOL-VO 4”, të shtirë në 12 qytete nga Hasi deri në Sarandë ku janë goditur anëtarë nga 4 grupe të skeduara kriminale, në kuadër të operacionit ”Forca e Ligjit”.

Forcat policore, RENEA, FNSH, ato operacionale në bashkëpunim me Drejtoritë Vendore të Policisë kanë ushtruar kontrolle në qytetet Shkodër, Has, Lezhë, Shijak, Elbasan, Durrës, Fier, Vlorë, Tiranë, Patos, Sarandë dhe Delvinë.

Gjatë këtij mega operacioni janë arrestuar 27 shtetas dhe 6 u shpallën në kërkim. Gjithashtu u godit një laborator i përpunimit të heroinës në fshatin Brenog në Has, ku ndër të tjera janë sekuestruar 182.5 kg morfinë, e ndarë në 175 pako, 22 litra lëndë e lëngshme, të cilat përdoreshin për prodhimin e heroinës.

Procedimi për këtë operacion ka nisur pas një referimi të Policisë së Shtetit në Prokurorinë e Krimeve të Rënda.

Gjatë kësaj periudhe, veçanërisht me intensitet në muajt e fundit, për dokumentimin e kësaj dosjeje, janë përdorur metoda speciale të hetimit. Në këtë procedim penal janë me mijëra orë përgjime, filmime, përgjime ambientale, vëzhgime me dron, mijëra faqe me shkresa dhe këmbim informacioni e korrespodencë me agjenci ligjzbatuese brenda e jashtë vendit.

Goditja e kësaj veprimtarie kriminale është bërë në periudha të ndryshme, duke u finalizuar këtë fundjavë.

Në goditjen finale morën pjesë rreth 1.500 forca policore operacionale, FNSH, RENEA dhe nga efektivë nga Policia lokale.

Në datë 18 tetor në mëngjes u ushtrua kontroll në banesën e shtetasit Mustaf Shuti në fshatin Brenogë, Has, ku u gjetën prekursorë për prodhimin e lëndës narkotike.

Të arrestuar në flagrancë janë 5 shtetas për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”, “Trafikim i narkotikëve”, “Prodhimi dhe fabrikimi i lëndëve narkotike”, në bashkëpunim, në formën e posaçme të grupit të strukturuar kriminal dhe organizatë kriminale:

1. Vehbi Berushi, 57 vjeç

2. Flamur Çela, 48 vjeç

3. Xhevit Shuti, 48 vjeç

4. Mustaf Shuti, 76 vjeç

5. Anila Shuti, 42 vjeç

U shpallën në kërkim 4 persona: 2 shtetas turq, 1 kosovar dhe 1 shqiptar.

Në zbatim të vendimeve të Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda, janë ekzekutuar vendime penale në disa qytete, si dhe janë ushtruar rreth 100 kontrolle banesash dhe ambientesh të tjera.

Të arrestuar për veprat penale ”Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”, ”Trafikim i narkotikëve”, në bashkëpunim në formën e posaçme të grupit të strukturuar kriminal dhe organizatë kriminale, si dhe pastrim i produkteve të veprës penale janë 18 persona:

1. Jasin Kala, alias Jasin Avdyli, me pseudonimin“Cine”, nga Shijaku;

2. Shkëlqim Avdyli, me pseudonimin“Kiçi”, nga Shijaku;

3. Denis Llaftiu, nga Shijaku;

4. Fatos Llaftiu, nga Shijaku;

5. Hajri Seferi, nga Shijaku;

6. Petro Kuci, alias Abedin Kuçi, nga Delvina;

7. Ilirjan Prifti, nga Fieri;

8. Elton Shehaj, nga Tirana;

9. Armand Spiro, nga Tirana;

10. Astrit Balliu, alias Avdyli, Sulejmani, me pseudonimin “Titi”, nga Shijaku;

11. Altin Avdyli, me pseudonimin“Niçja”, nga Shijaku;

12. Saimir Gjepali, nga Shijaku;

13. Gjevi Ndoka, alias Xhevahir, me pseudonimin“Xhevi”, nga Lezha;

14. Esat Mehmeti, me pseudonimin“Çakja”, nga Fieri;

15. Saimir Sulejmani, nga Fieri;

16. Orges Jahelezi, alias Artan Elezi, me pseudonimin“Nita”, nga Tirana;

17. Elis Bahushi, nga Elbasani;

18. Elis Guri, nga Shkodra.

19. Artur Balla, nga Elbasani.

Gjithashtu u shpallën në kërkim 2 shtetas: M.Z., dhe P.S.

Në kuadër të këtij mega operacioni, ku u goditën këto 4 grupe kriminale, është zbuluar edhe implikimi i 3 punonjësve të Policisë së Shtetit. Ata akuzohen për veprat penale “Shpërdorim detyre”, “Ndihmë për kalimin e paligjshëm të kufijve”, në kuadër të grupit të strukturuar kriminal dhe organizatës kriminale:

1. Ardit Gjyriqi, nga Tirana;

2. Jasin Abdul, nga Saranda;

3. Bledar Koçi, nga Lushnja.

Ndërkohë në kuadër të këtij procedimi janë arrestuar më herët edhe 12 persona për vepra të ndryshme penale që lidhen me fushën e narkotikëve.

Gjatë kontrolleve të ushtruara u sekuestruan:

• 3 pistoleta;

•3 armë gjahu, çifte dhe fishekë;

• 1 shotgan;

• Presë për lëndë narkotike të llojit heroinë;

• Peshore elektronike;

• Sasi lëndë narkotike heroinë e kokainë;

• 13 mjete, njëri i blinduar;

• Sasi e konsiderueshme parash;

• Rreth 75 telefona celularë.

Policia e Shtetit, nën drejtimin e Prokurorisë po vijon veprimet për të zbardhur rolin dhe aktivitetin e tyre apo personave të tjerë të lidhur me ta.

Ne i sigurojmë qytetarët se do të vazhdojmë të jemi të angazhuar për të garantuar qetësi, rend e siguri, duke goditur me ashpërsinë e forcës së ligjit çdo individ të përfshirë në aktivitet kriminal. Operacioni “Forca e Ligjit” vazhdon./tvklan.al