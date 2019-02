Dy të vrarë dhe një i plagosur në Vlorë (Video)

Dy persona janë vrarë dhe një i tretë ka mbetur i plagosur në zonën e Ujit të Ftohtë në një ngjarje të rëndë që ka tronditur këtë të dielë qytetin bregdetar të Vlorës. Nga burimet policore mësohet se viktimat janë O.Rexho dhe A. Hasani, kurse i plagosuri Armando Sulejmani, i njohur ndryshe edhe si “Çipuri”. Ky i fundit dyshohet se ishte objektiv i atentatit.

Dinamika e ngjarjes është e paqartë, por paraprakisht mendohet se ata janë qëlluar nga një makinë në lëvizje. Një prej viktimave u gjet i pajetë brenda një makine të ndaluar, kurse viktima tjetër i shtrirë në rrugë.

Ndërkohë, policia ka gjetur në fshatin Babicë një automjet në flakë, që dyshohet se është përdorur nga autorët. Motivet nuk dihen ende. Në vendngjarje ndodhen forca të shumta policore dhe janë ngritur postblloqe në rrugët e qytetit.

KUSH ËSHTË ARMANDO SULEJMANI

“Çipuri”, anëtar i bandës së Gaxhait, është personazh i njohur i botës së krimit në Vlorë. Ai i ka shpëtuar një tjetër atentati me armë në vitin 2016, kur mbeti i plagosur lehtë në krah. Në atë kohë, ai u mor në pyetje nga policia dhe deklaroi se nuk i njihte atentatorët pasi kanë qenë të maskuar. Autorët i bënë pritë Sulejmanit në hyrje të pallatit duke qëlluar 10 herë, por e kapi vetëm një plumb në krah. Edhe “Çipuri” iu kundërpërgjigj duke qëlluar 3 herë me pistoletën që mbante me vete, ndërsa i pyetur nga efektivët mohoi që të ishte armë. Armando Selujmani ka dalë nga burgu para disa vitesh pasi ishte dënuar me 25 vite burgim për vrasje.

NJOFTIMI PARAPRAK I POLICISË SË VLORËS:

Pak minuta më parë në lagjen “Ujë i Ftohtë”, Vlorë, kanë mbetur të vrarë dyshohet me armë zjarri 2 shtetas dhe 1 tjetër u plagos, në rrethana ende të paqarta. Një grup i posaçëm hetimor u ngrit menjëherë dhe po punon për sqarimin e rrethanave dhe identifikimin e ndalimin e personave të implikuar në ngjarje. Për shkak të hetimeve nuk mund të bëhen të ditura detaje të tjera.

/tvklan.al