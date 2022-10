E Diela Shqiptare – “Kënga Magjike”- (16 tetor 2022)

#EDielaShqiptare nga #ArditGjebrea prej vitit 2008 në #TvKlan, programi më popullor në të gjitha familjet shqiptare çdo të dielë. Një program i cili përfshin një fashë orari maratonë, prej 6 orësh transmetim. #klinticollaku #mishelarapo #ledeva #mamagama #deastrica #diellëbytyqi #veronakastrati #marian

“Grindu ti e grindu unë…”, Ardit Gjebrea-Klint Çollakut: Na e zbërthe pak tekstin

Klint Çollaku e ka nisur karrierën e tij në muzikë në “Gjeniun e Vogël”, ku rrëmbeu një nga çmimet më të rëndësishme, atë të vendit të tretë. Ai është një nga zërat më të pëlqyer të muzikës shqiptare dhe kjo është hera e tretë që ai merr pjesë në festivalin “Kënga Magjike”.

Dy konkurrimet e tij të para në këtë festival kanë qenë me balada, por këtë herë këngëtari ka zgjedhur të na suprizojë me një këngë ndryshe me titullin “Si t’ja bojm na”. Kjo është një këngë ritmike që sipas tij, edhe i shkon. Ardit Gjebrea duke “e ngacmuar” i lexoi një pjesë të tekstit për ta pyetur nëse kjo i shkonte, po ashtu i kërkoi që ta zbërthente pak tekstin, por Klinti iu përgjigj se këtë po ia linte në dorë publikut.

Ardit Gjebrea: Mesa ke dëgjuar deri tani nga këngët e festivalit, kujt do ia japësh 30-pikëshin?

Klint Çollaku: Kjo mbetet për në fund, nuk mund ta them tani.

Ardit Gjebrea: Bëra një ngacmim thjesht për të kujtuar votimin e artistëve në këtë festival të cilëve do u bashkohet edhe votimi i jurisë edhe i publikut, por këtë vit do kemi një risi se do votohen veç artistët shqiptarë dhe veç artistët e huaj për faktin se do të kemi një natë ekstra. Do i kthehemi finales tradicionale shqiptare dhe më pas do i kthehemi finales ndërkombëtare në natën e katërt. A je i lumtur për këtë?

Klint Çollaku: Patjetër unë i kam gjithmonë qejf risitë, kështu që pse jo.

Ardit Gjebrea: Artistët në shumicën e rasteve për të ardhur në festivale zgjedhin balada, siç ke ardhur në duet me Xhesika Polon në festivalin e kaluar, por edhe më parë. Këtë vit ke zgjedhur një këngë ritmike, është çështje strategjie apo frymëzimi?

Klint Çollaku: Unë e quaj për veten time si një rilindje për mua si artist, se gjithmonë kam ardhur me balada dhe kësaj here kam zgjedhur të vij me një këngë komplet ndryshe që edhe më shkon. Besoj! Këtë do e vendosë publiku.

Ardit Gjebrea: Të shkon? Po të them disa nga vargjet e tekstit të shkojnë? “Grindu, ti e grindu unë, ama duhemi dhe më shumë bënim bum, bum bum…”, të shkoka kjo?

Klint Çollaku: Po më shkon.

Ardit Gjebrea: A të shkon?! Po na e zbërthe pak tekstin?

Klint Çollaku: Tekstin ia lë në dorë dëgjuesve që ta zbërthejnë.

“Të çjerrim maskën e Judës”, grupi italian Le Deva vjen me një këngë për tradhtitë

Në kategorinë e “Big International Artist” për festivalin “Kënga Magjike” u prezantua këtë të diel grupi italian “Le Deva”. Ky është i vetmi kuartet pop italian i përbërë vetëm nga femra. Ato janë të katërta shumë të suksesshme dhe kur këndojnë se bashku duket se janë një trup i vetëm.

Le Deva vjen për të konkurruar në “Kënga Magjike” me këngën “Giura Giuda”, një këngë kjo që sipas tyre, është për maskat që vendos secili si edhe për tradhtitë dhe mesazhi që ato sjellin është se duhet t’i heqim maskëm së keqes.

Ardit Gjebrea: Emri i grupit tuaj Le Deva i referohet shpirtrave të natyrës, pjesë e mitologjisë së popujve të ndryshëm, përkatësisht ju plotësoni katër elementë, uji, toka ajri dhe zjarri. Cila nga ju është cila?

Greta: Unë jam uji.

Laura: Unë jam zjarri.

Verdiana: Unë jam ajri.

Roberta: Ndërsa unë jam toka.

Ardit Gjebrea: Ju ndoqa edhe në prova dhe duket se ju bëheni një trup i vetëm, si ka ardhur kjo kimi mes jush?

Verdiana: Jemi katër pjesë të një pazëlli që së bashku përbëjnë një portret, një pikturë perfekte. As ne nuk dimë si ta shpjegojmë se si na erdhi kjo gjë. Jemi bashkuar katër vite më parë dhe që prej katër vitesh ne jemi si katër motra.

Ardit Gjebrea: Kënga “Giura Giuda” çfarë mesazhi i sjell njerëzimit?

Laura: Është një këngë që flet për maskat, maskat që shpesh herë ne i vendosim dhe i lëmë në komodinat tona para se të flemë dhe flet mbi të gjithë për tradhtinë, që nuk është si tradhtia klasike. Siç është tradhtia në dashuri, por është edhe tradhtia e një miku, apo që ja bëjmë vetes sonë. Është të çjerrim maskën e Judës.

Ardit Gjebrea: Ndërkohë cila nga ju do të kthehej më me shumë qejf në Shqipëri?

Greta: Pas kësaj mikpritje të jashtëzakonshme duam t’ju bëjmë komplimente sepse jeni të mrekullueshëm dhe mikpritja juaj pas kamerave, në dhoma pas kuintave, nuk e kam parë asnjëherë këtë mikpritje. Një qytet i mrekullueshëm! Ushqimi nuk ka të sharë. Kështu që unë do kthehem. Do kthehemi me shumë kënaqësi të katërta.

“Zonjusha anonime” vjen në “Kënga magjike”, Mishela Rapo: Mesazh për anonimet që ndjekin nga ekrani

Mishela Rapo e ka nisur rrugëtimin e saj në muzikë që në moshën 8-vjeçare duke konkurruar në disa festivale shumë të rëndësishme si “Junior Eurovision 2015”, festival në të cilin u rendit e 5-ta. Kjo është hera e 4-t që këngëtarja merr pjesë në festivalin “Kënga Magjike” duke sjellë edhe këtë herë një këngë shumë të bukur me një mesazh të fortë, “Zonjusha anonime”.

E pyetur nga Ardit Gjebrea për këngën, Mishela kë treguar se kjo është një këngë me një mesazh për shumë “anonime” që ndjekin nga ekrani.

Ardit Gjebrea: Si je? Nuk po komentoj, je rritur pa fund! Ke marrë përmasat e një artisteje “Big International”.

Mishela Rapo: Faleminderit!

Ardit Gjebrea: Ndoshta kjo vjen se ti vjen nga skena e “Junior Eurovision”, më pas nëpër festivale ndërkombëtare në Turqi, në Australi, këtë vit edhe në Gjermani dhe Danimarkë. Të ardhmen ku e parashikon, brenda apo jashtë Shqipërisë?

Mishela Rapo: Mendoj se brenda Shqipërisë për t’i rritur vlerat Shqipërisë në maksimum. Do mundohem të bëj më të mirën time, duke dhuruar muzikë të bukur, duke krijuar këngë të bukura me mesazhe të cilat do ngelen gjithmonë në atë murin e muzikës shqiptare.

Ardit Gjebrea: Çfarë nuk e krahason këtu me një aktivitet jashtë?

Mishela Rapo: “Kënga Magjike” tashmë është festival me një standard shumë të lartë dhe për mendimin tim, përderisa unë vij çdo vit në “Kënga Magjike”, mendoj se është njësoj si festivalet ndërkombëtare.

Ardit Gjebrea: Faleminderit! Më thuaj pak për çfarë është mirë të jesh anonime dhe për çfarë është mirë të jesh e konfirmuar, e bëj këtë pyetje i nisur edhe nga titulli i këngës “Zonjusha anonime”.

Mishela Rapo: Kënga “Zonjusha anoniime” flet për një temë tjetër, por për të qenë e konfirmuar mund ta marrë si artiste, si këngëtare, ndërsa anonime, janë shumë anonime të tjera që na dëgjojnë nga ekrani të cilat dua që të marrin mesazhin e këngës.

Ardit Gjebrea: Ti si do doje të ishe?

Mishela Rapo: Unë jam zonjushë Mishela. /tvklan.al