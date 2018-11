Furgoni me drogë, policia jep informacion zyrtar

Kapja e furgonit me kanabis ka çuar në arrestimin e 8 personave, ndërsa një tjetër është shpallur në kërkim, të dyshuar si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal në fushën e trafikut të lëndëve narkotike. Në një njoftim zyrtar për mediat, Policia e Shtetit thotë se në total, droga e gjetur në furgonin e bllokuar të mërkurën në qytetin e Elbasanit është 578 kilogramë kanabis.

“Në kuadër të operacionit “Forca e Ligjit në Territor”, në vijim të kontrolleve të shumta të kryera në ambiente dhe automjete në akset rrugore, si dhe mbi bazën e informacioneve të marra në rrugë operative për një sasi lënde narkotike që po transportohej me një automjet furgon në drejtim të Korçës, nga Specialistët e Seksionit për Hetimin e Narkotikëve dhe Trafiqeve në DVP Elbasan në bashkëpunim me Forcën Operacionale të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, më datë 21.11.2018, rreth orës 10:00 në fshatin Urakë, Njësia Administrative Rrajcë, bashkia Prrenjas, në aksin rrugor Prrenjas-Pogradec është ndërhyrë dhe është bllokuar një automjet furgon “Iveco” me drejtues mjeti shtetasin A.B”, thotë Policia e Shtetit në një njoftim për mediat.

Në përfundim të veprimeve të para hetimore autoritetet arrestuan 8 persona. Ata janë: E. M., 27 vjeç, A. C. (T.), 39 vjeç, A. B., 42 vjeç, të tre banues në Fier. E. H., 43 vjeç, dhe G. R., 42 vjeç, banues në Elbasan. E. Gj., 42 vjeç, banues në Pogradec, A. Q., 24 vjeç, banues në Korçë, si dhe L. D., 34 vjeç, banues në Tiranë. Ndërsa në kërkim u shpall një person me iniciale A. M., banues në Elbasan.

“Lënda narkotike po transportohej në drejtim të Pogradecit dhe Korçës, ku do pritej nga shtetasit A.Q. dhe E.Gj. Për arsye hetimi nuk bëjmë me dije të dhëna të tjera. Vijon puna për dokumentimin e plotë ligjor të veprimtarisë kriminale të këtij grupi të strukturuar kriminal”, thotë më tej policia në njoftimin e saj për mediat.

Gjatë këtij operacioni u bllokuan dhe dy automjete të marra me qira nga të arrestuarit në Fier, automjete të cilat shoqëronin automjetin me lëndë narkotike, konkretisht mjeti tip “Ford Focus” me drejtues A. C., si dhe mjeti tip “Toyota Corola” me drejtues mjeti E.H. Policia sekuestroi gjithashtu 14 aparate celularë dhe 5800 euro./tvklan.al