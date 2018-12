Horoskopi 12 Dhjetor 2018

Dashi – Shmangni debatet pa thelb. Zemrat mund të thyhen ose të fitohen, varësisht se sa mirë i luani letrat tuaja. Sot gjithçka ka të bëjë me cilësinë dhe veprimin. Përpjekjet do të japin rezultate jo të mira.

Demi – Pavarësisht se ju duket se stuhia po del jashtë kontrollit, do të jeni në gjendje ta përballoni atë. Kini besim në natyrën tuaj. Sot është një ditë që do të shihni shpërblimet e veprimeve tuaja të zellshme.

Binjakët – Jeni shumë të lodhur dhe stresuar, por nga ana tjetër sapo keni nisur një rol të rëndësishëm. Përfitoni nga orët e mbrëmjes, për të kaluar më shumë kohë me personat që doni. Këshillohet që të jeni më romantikë.

Gaforrja – Do të jeni shumë të shpërqëndruar dhe ëndërrimtarë. Keni marrë një sërë përgjigjesh pozitive në dashuri, të cilat do ju lejojnë që të fantazoni me sytë hapur. Një klimë harmonike në punë, premton rezultate të mëdha.

Luani – Gjatë këtyre ditëve duhet të mundoheni që të jeni më të komunikueshëm në vendin e punës, pasi parashikohen mundësi të reja interesante për karrierën tuaj. Mund të zbuloni se keni interesa të përbashkëta me një bashkëpunëtorin tuaj, gjë që premton shumë.

Virgjëresha – Kjo e mërkurë premton mundësi të shumta sa i takon dashurisë. Ky është momenti për të zyrtarizuar një lidhje dhe për të nisur të planifikoni të ardhmen tuaj në çift. Nga pikëpamja profesionale ka disa vendime që duhen marrë seriozisht dhe me profesionalizëm, ndaj mos jini të shpërqëndruar.

Peshorja – Parashikohet një javë e cila ju fton që të jeni shumë më strategjik dhe të kujdesshëm në mënyrën tuaj të të vepruarit në punë. Dikush nuk do hezitojë që t’iu vendosë shkopinj nën rrota, ndaj bëjini sytë katër. Mos u dekurajoni, pasi intuita e mirë nuk do ju lërë në baltë.

Akrepi – Mbështetja dhe stabiliteti janë çelësat për të ruajtur një situatë të shëndetshme, sidomos kur bëhet fjalë për emocione gjithnjë të luhatshme. Disa çështje në lidhje me pronën ka të ngjarë të shfaqen në një mënyrë dramatike.

Shigjetari– Mundohuni që të shmangni në maksimum zhgënjimet, pasi mund të bëheni agresiv ndaj miqve, të afërmve ose partnerit/es. Ky nuk është momenti më i mirë për të marrë përsipër rreziqe nga pikëpamja profesionale.

Bricjapi – Sot është dita juaj për të shkëlqyer në çdo mënyrë. Ka një përqëndrim të energjive në favorin tuaj, kështu që veproni me guxim dhe pa hezitim. Është koha e duhur për ju që të ecni përpara.

Ujori – Në këtë periudhë do të keni mundësi që të bëni takime të reja dhe udhëtime romantike, të cilat do ju lejojnë që të rizgjoni ndjenjat. Horoskopi i kësaj dite ju fton që në vendin e punës të jeni më të pavarur dhe të përfitoni nga pozicioni që keni.

Peshqit– Keni aftësinë për të ruajtur qetësinë edhe në momente tensioni. Bëjeni edhe sot këtë, sepse gjasat janë që të përballeni me disa probleme në sektorin e punës. Kjo situatë do të jetë kalimtare. /tvklan.al