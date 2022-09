Horoskopi 26 Shtator 2022

08:20 26/09/2022

Dashi

Biseda me një vëlla ose një fqinj mund t’ju ndihmojë të bëni një mik të ri sot. Ndoshta me dikë që punon në një profesion krijues. Nëse aktualisht jeni i përfshirë në një marrëdhënie romantike, ky person mund të bëhet miku juaj më i mirë. Nëse nuk jeni të lidhur, shkëndija mund të fluturojë mes jush dhe atij ose asaj. Mund të flisni për orë të tëra pa u lodhur. Shkëmbeni informacionin e kontaktit. Do të jeni të lumtur që e keni bërë!

Demi

Ndryshimet që ndodhin në shtëpi mund të çojnë në më shumë të ardhura. Ndoshta një shok i ri shtëpie hyn, duke ulur kostot e banimit. Ose madje mund të mendoni të zhvendoseni në një vend të ri, ndoshta një vend që është më afër vendit ku jetojnë ose punojnë anëtarët e familjes. Sido që të jetë, mund të mos duket shumë, por duhet të bëjë një ndryshim në situatën tuaj financiare në planin afatgjatë.

Binjakët

Një shëtitje nëpër lagjen tuaj mund t’ju vendosë në mes të një ngjarjeje të papritur, interesante. Mund të jetë një tubim i vogël publik ose një mbledhje e improvizuar, si një protestë. Sido që të jetë, ju mund të tërhiqeni prej saj. Mbani mend sa më shumë nga kjo ngjarje dhe shkruani përshtypjet tuaja më vonë.

Gaforrja

Disa libra që keni lexuar kohët e fundit mund të nxisin dëshirën tuaj për të studiuar astrologjinë, numerologjinë, alkiminë ose ndonjë shkencë tjetër kulte. Kjo mund të mos jetë diçka që normalisht do ta konsideronit, por mos lejoni që t’ju mbajë prapa. Vlerat tuaja gjithsesi janë lëkundur kohët e fundit, ndaj shfrytëzoni sa më shumë impulsin tani. Mund t’ju transformojë në një mënyrë delikate.

Luani

Mërzia mund të stimulojë anën tuaj rebele sot. Ju mund të vendosni të hiqni dorë nga detyrat tuaja të zakonshme dhe të bëni diçka të pazakontë ose të papritur, të tilla si hedhja me parashutë ose një shëtitje me kalë. Mos u ndjeni fajtor nëse vendosni ta bëni këtë. Të gjithë ne ndonjëherë e kemi të nevojshme të të përjetojmë disa emocione ndryshe. Ndiqni instinktet tuaja dhe argëtohuni!

Virgjëresha

Një klasë virtuale ose një leksion mund t’ju sjellë informacione të reja emocionues sot. Kjo mund ta mbajë mendjen tuaj të zhurmshme për orë të tëra, veçanërisht pasi mund të komunikoni edhe me disa njerëz interesantë. Përpiquni të bëni një shëtitje dhe të pastroni kokën në një moment gjatë ditës ose përndryshe mund të jeni shumë të ngarkuar mendërisht.

Peshorja

Një udhëtim në të ardhmen mund të rezervohet. Shumë ndryshime kanë ndodhur në jetën tuaj për një kohë të gjatë dhe ato vazhdojnë edhe sot. Ato mund të përfshijnë ngjarje në grup ose aktivitete edukative. Kjo mund të jetë diçka që e keni parashikuar për një kohë të gjatë. Energjia, entuziazmi dhe emocioni juaj janë në nivele të larta sot. Nuk do preferoni të qëndroni ulur. Mundohuni të bëni disa ushtrime.

Akrepi

Mund të pësoni disa ndryshime në karrierën tuaj. Mund të jetë brenda fushës së punës suaj aktuale ose një krejtësisht të re. Është padyshim një ndryshim për mirë. Mos lejoni që pasiguria ose një lidhje me rrethanat tuaja aktuale t’ju mbajë prapa. Çfarëdo mundësie që shfaqen në këtë kohë, mund të mos vijnë përsëri për një kohë të gjatë. Mendoni për këtë me kujdes dhe më pas ndiqni zemrën tuaj.

Shigjetari

Një mundësi e papritur për të shkuar në një udhëtim të gjatë, ndoshta të lidhur me biznesin, mund t’ju vijë së shpejti. Mund të përfshihet një partner. Entuziazmi juaj mund të jetë pothuajse i pakufishëm, por mbani mend se energjia juaj fizike nuk është. Nëse vendosni të udhëtoni tani, sigurohuni që të merrni masat e nevojshme paraprake.

Bricjapi

Puna e tepërt dhe stresi mund t’ju dëmtojnë fizikisht sot. Por nuk ka gjasa t’ju ndalojë të punoni me qëllim dhe energji në një projekt që ju magjeps. Ky projekt mund të jetë personale ose e lidhur me punën. Mund të mos jetë asgjë si ajo që keni planifikuar!

Ujori

Nëse jeni beqar, sot mund të dashuroheni me shikim të parë. Një mik mund t’ju dërgojë kontaktin e dikujt që ndan interesat tuaja dhe me të cilin do të flisni për orë të tëra. Kjo mund t’ju bëjë të ndiheni të lumtur. Me siguri do ta shijoni ditën tuaj. Nëse doni të qëndroni në kontakt, mos kini frikë ta thoni këtë. Përndryshe, mund të humbisni gjurmët e mikut tuaj të ri.

Peshqit

A keni menduar të punoni më shumë në shtëpi? Nëse po, sot mund të vendosni të bëni pikërisht këtë. Një mundësi mund të hapë rrugën për punë të reja që mund të bëni në shtëpi, në hapësirën tuaj, mes sendeve tuaja. Kjo mund të shtojë ndjenjën tuaj të sigurisë. E vetmja gjë negative mund të jetë që nëse nuk bëni përpjekje, mund të mos dilni kurrë nga shtëpia. /tvklan.al